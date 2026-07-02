Zašto je internet na ovom SP poludio za Norveškim divom i nogometnom senzacijom Erlingom Haalandom?

Norveški napadač Erling Haaland nije samo stroj za golove koji terorizira obrane diljem Europe. Njegova nevjerojatna popularnost prelila se s travnjaka na društvene mreže, gdje je postao prava internetska senzacija. Njegov jedinstveni digitalni trag, ispunjen humorom, autentičnošću i ponekim bizarnim izletom u prošlost, stvorio je sliku sportaša potpuno drugačijeg od njegovih suvremenika. Ipak, nedavno je upravo ta slika postala metom vješte digitalne manipulacije koja je zavarala milijune.

Fenomen sa Snapchata koji je osvojio internet

Dok je na terenu vodio Norvešku kroz Svjetsko prvenstvo, Haaland je izvan njega gradio reputaciju internetske zvijezde. Njegov Snapchat profil, koji prati više od dva i pol milijuna ljudi, postao je nezaobilazno mjesto za obožavatelje. Umjesto uštogljenih PR objava, Haaland je nudio nefiltrirani uvid u svoj život: od selfieja sa Shrekom i igranja s filterima do snimki šetnje New Yorkom, gdje se šalio kako ga nitko ne prepoznaje. Njegove objave djelovale su kao javno dostupan grupni chat s prijateljima, a obožavatelji su prihvatili taj autentični pristup. Njegova ležernost kulminirala je u izjavi nakon ključne pobjede, kada je na pitanje o sljedećem protivniku nonšalantno odgovorio: 'Iskreno, nije me previše briga. Prošli smo, a to je nevjerojatno.'

Viralna prevara: kad se Haaland 'uplaši' samog sebe

Vrhunac Haalandove internetske slave, ili barem one lažne, dogodio se s videom koji je prikupio desetke milijuna pregleda. Snimka prikazuje nogometaša kako sjedi u restoranu i jede. U jednom trenutku okreće glavu, ugleda vlastiti odraz u ogledalu i vidno se trgne od straha prije nego što se brzo vrati jelu. Scena je bila toliko komična i savršeno se uklapala u njegov osebujni imidž da su je mnogi prihvatili kao istinitu. Komentari poput "Koliko si gladan, čovječe?", "Preslatko" i "Svaka njegova gesta je kao iz crtića" preplavili su društvene mreže.

Detaljna analiza razotkrila istinu

Ipak, ispostavilo se da je savršena snimka bila predobra da bi bila istinita i ubrzo je razotkrivena kao vješta deepfake montaža. Pomnijom analizom uočene su klasične pogreške umjetne inteligencije: na trenutak se njegovi prsti na ruci stapaju i postaju mutni, a i oblik uha razlikovao se od stvarnog. Specijalizirani alati za detekciju, poput Truth Scana, označili su video s čak 91 posto vjerojatnosti da je generiran umjetnom inteligencijom. Na kraju je i platforma X označila objavu, dodavši kontekst i poveznicu na originalni video. Izvorna snimka zapravo prikazuje kineskog komičara Jin Longa, a Haalandovo lice i odjeća digitalno su umetnuti kako bi se stvorila uvjerljiva, ali potpuno lažna scena.

Zaboravljeni glazbeni izlet: Haaland kao reper

I dok je video s hranom bio lažan, Haalandov stvarni citat iz prošlosti zvuči kao da je došao iz istog, pomalo bizarnog svijeta. Puno prije golova u Ligi prvaka i Manchester Cityju, kao tinejdžer se okušao u glazbenim vodama. Bio je član rep grupe Flow Kingz s prijateljima iz djetinjstva i nogometašima, Erikom Botheimom i Erikom Sandbergom. Njihov hit iz 2016., "Kygo jo", postao je viralan godinama kasnije, a video prikazuje trojac kako izvodi nespretne plesne pokrete na dječjem igralištu. Haaland, pod umjetničkim imenom Lyng, imao je posebno pamtljive stihove. Dok su prijatelji repali o kupovini roštilja i Cezarovoj salati, Haaland se dotaknuo ozbiljnijih tema: "Dečki, prestanite pričati gluposti... pričajmo o svjetskoj krizi, mislim da je to puno važnije." No, brzo se vratio na svoj omiljeni motiv, samouvjereno zaključivši: "Čak i dobro izgledam dok jedem, mislim da je to točno."

Od nefiltriranih objava na Snapchatu, preko lažnog viralnog hita do zaboravljene rep karijere, Erling Haaland dokazuje da je moderna sportska zvijezda puno više od onoga što pokazuje na terenu. Njegov digitalni otisak, mješavina humora i neobičnosti, čini ga jedinstvenim fenomenom. Na platformi Voyo pogledaj dokumentarac 'Haaland: Velika odluka'.