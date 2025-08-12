Sprema se veliki preokret na 'Farmi' - Manuela i Dario se naslađuju: 'Karmaaa'

Kandidati na "Farmi" broje svoje posljednje dane na imanju. Svatko od njih sada ima samo jedan cilj - pobjeda. Jer, nakon što su dogurali toliko daleko, zasigurno ne žele ispustiti slatku pobjedu kroz prste. No, sve je jasnije da pravi favoriti ne postoje, da taktike više ne funkcioniraju, da su klanovi sve tanji, a izgledi da im produkcija ne pruži iznenađujući preokret - sve manji. U kuću je stigao Farmerski glasnik s važnim informacijama koje mijenjaju tijek igre pred sami kraj. To je izazvlao promišljanja, preslagivanja I zabrinutost u kući. Kod nekih. Jer - drugi se naslađuju.

Foto: Voyo

Oluja se nadvila nad 'Farmu': tko će izaći neokrznut?

"Sad svi koji su ispali, na, hajdemo reći - nepravedan način, netko je drugi odlučivao o njihovoj sudbini. To je bila Nikolina i oni. Pa neka sad vide kako je to", naslađuje se Dario nad onime što misli da dolazi na imanje. Manuela se s njime slaže I dodaje: "Tako je - karma." "Kroz cijelu igru, kako poštuješ nekoga, kako se prema nekome odnosiš,, to će ti se obiti o glavu", zaključuje Dario. Nikolina je itekako svjesna da je na meti: "Većini sam ja trn u peti." Priznaje i da bi moglo biti svega u preostalim danima na "Farmi": "Ne želim uopće unaprijed razmišljati o tome. Kakako god bilo, meni se ne piše lijepo. Ipak sam ja vođa velikog klana." "Crno ti se piše", slaže se Mario i dodaje: "Protiv koga ne možeš, moraš mu se pridružiti. I zato smo se mi pridružili dvjema maticama i došli do finala."

Foto: Voyo

Kakva se oluja sprema na "Farmi", pogledajte odmah u novoj epizodi na platformi Voyo, gdje nove nastvake možete pratiti čak tjedan dana prije prikazivanja na TV-u.