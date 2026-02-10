FREEMAIL
REGIONALNI NOIR /

'Pasjača': Od redatelja serije 'Andrija i Anđelka' novi hit gledajte na Voyo

'Pasjača': Od redatelja serije 'Andrija i Anđelka' novi hit gledajte na Voyo
Foto: Voyo

Ovo je regionalna serija kakvu do sada niste imali prilike gledati. Pratite je na Voyo

10.2.2026.
19:14
Hot.hr
Voyo
Redatelj Marko Manojlović, poznat po radu na popularnim humorističnim serijama "Mama i tata se igraju rata" i "Andrija i Anđelka", zakoračio je u potpuno drugačiji, mračniji žanr. Njegova misteriozna triler drama "Pasjača" od sada je dostupna na platformi Voyo, donoseći priču koja vješto isprepliće elemente kriminalističkog žanra, napetosti i zaboravljenih narodnih običaja. Serija je izazvala veliku pažnju publike, a mnogi je opisuju kao "srpski Lost" zbog zamršene radnje i atmosfere pune tajni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalna serija u stilu skandinavskog noira sada na Voyo

Radnja serije prati Nikolu (Marko Janketić), razočaranog učitelja iz Beograda koji, u potrazi za novim početkom, prihvaća neobično velikodušnu poslovnu ponudu. Misteriozna odvjetnica Anita (Anita Mančić) nudi mu posao u zabačenom planinskom selu Gornik, koje navodno prolazi kroz proces obnove zahvaljujući bogatom dobrotvoru iz inozemstva. Nikolin zadatak je ponovno otvoriti i voditi lokalnu školu. Međutim, umjesto idiličnog planinskog mjesta, pridošlice nailaze na zatvorenu i neprijateljski nastrojenu zajednicu. Mještani Gornika žive prema vlastitim pravilima, a njihov život prožet je misterioznim ritualima i mračnim tajnama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izmišljeni jezik i metaforički naziv

Kako bi se što vjerodostojnije prikazala izolirana zajednica, za potrebe snimanja "Pasjače" stvoren je specifičan dijalekt, mješavina keltskih narječja i slavenskih utjecaja. Na autentičnosti se radilo uz pomoć stručnog konzultanta. Sam naslov, "Pasjača", dvosmislen je. Označava planinu u istočnoj Srbiji, ali i stari narodni naziv za dugotrajnu groznicu koja iscrpljuje organizam, što metaforički opisuje stanje likova zarobljenih između prošlosti i sadašnjosti. Za sve ljubitelje napetih priča s daškom mistike, "Pasjaču" gledajte na Voyo.

Foto: Voyo

Redatelj Marko Manojlović uspješno je stvorio djelo koje će vas držati prikovanima za ekran. "Pasjaču" pratite iz dana u dan - samo na Voyo.

PasjačaVoyoMarko ManojlovicNikola KojoRegionalnaSerija
