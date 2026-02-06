'Pasjača': Misterioznu seriju koju uspoređuju s poznatim naslovom 'Izgubljeni' gledajte na Voyo
Misteriozna triler drama "Pasjača" od sada je dostupna na platformi Voyo, donoseći priču koja vješto isprepliće elemente kriminalističkog žanra, napetosti i zaboravljenih narodnih običaja. Serija je izazvala veliku pažnju publike, a mnogi je opisuju kao regionalnu inačicu serije "Izgubljeni" zbog zamršene radnje i atmosfere pune tajni. "Pasjača" je mnogočemu posebna serija, onakva kakvu još nikada niste gledali iz regionalne produkcije. Zato ne propustite pogledati je na Voyo.
Bijeg od prošlosti u selo koje ništa ne zaboravlja
Radnja serije prati Nikolu (Marko Janketić), razočaranog učitelja iz Beograda koji, u potrazi za novim početkom, prihvaća neobično velikodušnu poslovnu ponudu. Misteriozna odvjetnica Anita (Anita Mančić) nudi mu posao u zabačenom planinskom selu Gornik, koje navodno prolazi kroz proces obnove zahvaljujući bogatom dobrotvoru iz inozemstva. Nikolin zadatak je ponovno otvoriti i voditi lokalnu školu.
Istodobno, u isto selo stiže i Lucija (Jovana Gavrilović), ambiciozna doktorandica antropologije. Njezin cilj je istražiti izoliranu zajednicu za koju se vjeruje da čuva običaje i jezik drevnih Kelta koji su nekada nastanjivali to područje. Međutim, umjesto idiličnog planinskog mjesta, pridošlice nailaze na zatvorenu i neprijateljski nastrojenu zajednicu. Mještani Gornika žive prema vlastitim pravilima, a njihov život prožet je misterioznim ritualima i mračnim tajnama. Nikolin i Lucijin dolazak budi duhove prošlosti, posebice sjećanje na zločin počinjen davne 1991. godine, koji na neočekivan način povezuje nove stanovnike sa starim tajnama sela.
Za seriju stvoren poseban dijalekt
Ono što "Pasjaču" izdvaja od ostalih serija jest duboko uranjanje u etnologiju i povijest. Kako bi se što vjerodostojnije prikazala izolirana zajednica, za potrebe snimanja stvoren je specifičan dijalekt, mješavina keltskih narječja i slavenskih utjecaja. Na autentičnosti se radilo uz pomoć stručnog konzultanta, etnologa Aleksandra Repedžića, koji je pomogao u oblikovanju rituala i običaja prikazanih u seriji.
Atmosferi dodatno doprinose lokacije snimanja. Iako se radnja odvija u izmišljenom selu Gornik, serija je snimana na autentičnim lokacijama u istočnoj Srbiji, ponajviše u selu Dobri Do kod Pirota, ali i na Kosmaju, u Pančevu i Beogradu. Sam naslov, "Pasjača", dvosmislen je. Označava planinu u istočnoj Srbiji, ali i stari narodni naziv za dugotrajnu groznicu koja iscrpljuje organizam, što metaforički opisuje stanje likova zarobljenih između prošlosti i sadašnjosti. Za sve ljubitelje napetih priča s daškom mistike, "Pasjaču" gledajte na Voyo.
Nikola Kojo u novom žanru
Nositelji glavnih uloga su Marko Janketić i Jovana Gavrilović, čija je glumačka kemija dobila posebne pohvale gledatelja. Uz njih, impresivnu glumačku postavu čine i Nikola Kojo u ulozi tajanstvenog profesora, Anita Mančić kao moćna odvjetnica te Nina Nešković, Nemanja Oliverić i Milica Janevski. Većina se gledatelja slaže da seriju odlikuje vrhunska gluma i mračna, napeta atmosfera koja podsjeća na popularne skandinavske noir serije, ali s prepoznatljivim balkanskim duhom.
"Pasjača" je serija koja postavlja teška pitanja o sudbini, nasljeđu i mogućnosti bijega od vlastitih korijena. Redatelj Marko Manojlović, poznat po radu na popularnim serijama "Mama i tata se igraju rata" i "Andrija i Anđelka", ovdje je zakoračio u potpuno drugačiji, mračniji žanr, stvarajući djelo koje će vas držati prikovanima za ekran. "Pasjaču" gledajte odmah na Voyo.