'Pasjača': Misterioznu seriju koju uspoređuju s poznatim naslovom 'Izgubljeni' gledajte na Voyo

Misteriozna triler drama "Pasjača" od sada je dostupna na platformi Voyo, donoseći priču koja vješto isprepliće elemente kriminalističkog žanra, napetosti i zaboravljenih narodnih običaja. Serija je izazvala veliku pažnju publike, a mnogi je opisuju kao regionalnu inačicu serije "Izgubljeni" zbog zamršene radnje i atmosfere pune tajni. "Pasjača" je mnogočemu posebna serija, onakva kakvu još nikada niste gledali iz regionalne produkcije. Zato ne propustite pogledati je na Voyo.

Foto: Voyo

Bijeg od prošlosti u selo koje ništa ne zaboravlja

Radnja serije prati Nikolu (Marko Janketić), razočaranog učitelja iz Beograda koji, u potrazi za novim početkom, prihvaća neobično velikodušnu poslovnu ponudu. Misteriozna odvjetnica Anita (Anita Mančić) nudi mu posao u zabačenom planinskom selu Gornik, koje navodno prolazi kroz proces obnove zahvaljujući bogatom dobrotvoru iz inozemstva. Nikolin zadatak je ponovno otvoriti i voditi lokalnu školu.

Foto: Voyo

Istodobno, u isto selo stiže i Lucija (Jovana Gavrilović), ambiciozna doktorandica antropologije. Njezin cilj je istražiti izoliranu zajednicu za koju se vjeruje da čuva običaje i jezik drevnih Kelta koji su nekada nastanjivali to područje. Međutim, umjesto idiličnog planinskog mjesta, pridošlice nailaze na zatvorenu i neprijateljski nastrojenu zajednicu. Mještani Gornika žive prema vlastitim pravilima, a njihov život prožet je misterioznim ritualima i mračnim tajnama. Nikolin i Lucijin dolazak budi duhove prošlosti, posebice sjećanje na zločin počinjen davne 1991. godine, koji na neočekivan način povezuje nove stanovnike sa starim tajnama sela.

Foto: Voyo

Za seriju stvoren poseban dijalekt

Ono što "Pasjaču" izdvaja od ostalih serija jest duboko uranjanje u etnologiju i povijest. Kako bi se što vjerodostojnije prikazala izolirana zajednica, za potrebe snimanja stvoren je specifičan dijalekt, mješavina keltskih narječja i slavenskih utjecaja. Na autentičnosti se radilo uz pomoć stručnog konzultanta, etnologa Aleksandra Repedžića, koji je pomogao u oblikovanju rituala i običaja prikazanih u seriji.

Foto: Voyo

Atmosferi dodatno doprinose lokacije snimanja. Iako se radnja odvija u izmišljenom selu Gornik, serija je snimana na autentičnim lokacijama u istočnoj Srbiji, ponajviše u selu Dobri Do kod Pirota, ali i na Kosmaju, u Pančevu i Beogradu. Sam naslov, "Pasjača", dvosmislen je. Označava planinu u istočnoj Srbiji, ali i stari narodni naziv za dugotrajnu groznicu koja iscrpljuje organizam, što metaforički opisuje stanje likova zarobljenih između prošlosti i sadašnjosti. Za sve ljubitelje napetih priča s daškom mistike, "Pasjaču" gledajte na Voyo.

Foto: Voyo

Nikola Kojo u novom žanru

Nositelji glavnih uloga su Marko Janketić i Jovana Gavrilović, čija je glumačka kemija dobila posebne pohvale gledatelja. Uz njih, impresivnu glumačku postavu čine i Nikola Kojo u ulozi tajanstvenog profesora, Anita Mančić kao moćna odvjetnica te Nina Nešković, Nemanja Oliverić i Milica Janevski. Većina se gledatelja slaže da seriju odlikuje vrhunska gluma i mračna, napeta atmosfera koja podsjeća na popularne skandinavske noir serije, ali s prepoznatljivim balkanskim duhom.

Foto: Voyo

"Pasjača" je serija koja postavlja teška pitanja o sudbini, nasljeđu i mogućnosti bijega od vlastitih korijena. Redatelj Marko Manojlović, poznat po radu na popularnim serijama "Mama i tata se igraju rata" i "Andrija i Anđelka", ovdje je zakoračio u potpuno drugačiji, mračniji žanr, stvarajući djelo koje će vas držati prikovanima za ekran. "Pasjaču" gledajte odmah na Voyo.