Darko na ‘Farmi’ planuo: ‘Dosta smo šutjeli!’

Kako vrijeme na “Farmi” odmiče, kandidati imaju sve manje strpljenja jedni za druge. Vrlo je malo potrebno da balon u kojem se skuplja sve pukne. Nakon glasanja za dueliste i odlaska voditeljice Nikole s imanja - kandidati nisu izdržali da se međusobno ne obračunaju.

Foto: Voyo

Koje će biti posljedice svađe na 'Farmi'?

Pod pritiskom tjednog zadatka, zajedničkog suživota i uvjeta izolacije u kojima žive, natjecatelji "Farme" neke stvari ne žele tolerirati. To je dovelo d sukoba između Darka i Manuele. On je odlučio o svemu progovoriti. A njihova je rasprava prešla i na ostale natjecatelje. Jer, doista – na “Farmi” je rijetko što izoliran slučaj.

“Ne razumijem što. Onda mogu i ja reći da se ti s Marijem ližeš, s Rebeccom”, ljuti se Darko na Manuelu. “Kakvo je to razmišljanje?”, uznemiren jeDarko i ne da Manueli da dođe do riječi.

Foto: Voyo

“Ja ne razumijem koji je tvoj generalni problem”, uključuje se u raspravu Dorotea.

“Svađajte se sa mnom. Što sada na Manuelu?”, začuđena je Manja zbivanjima na imanju i dodaje: “Mislim, meni je to smiješno!”

“Inače, ja sam dobro. Lijepo se provodim tu na "Farmi”, ironičan je Darko.

“Samo zato što primjećujem neke stvari. On negira. Uporno me spušta, upoorno me omalovažava. I stalno primjećuje neke druge kvalitete kod nekih drugih osoba. Kod mene to ne primjećuje, ne cijeni” žali s Manuela na Darkovo ponašanje.

“Dosta smo šutjeli i sad kad smo neke stvari rekli, nekim osobama to nije sjelo”, zaključuje Darko.

Foto: Voyo

