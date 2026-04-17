Velika večer Imoćana u Zagrebu: Fešta, emocije i humanitarna akcija za malog Marka (7)

Zagreb će i ove godine biti domaćin okupljanja Imoćana i prijatelja Imotske krajine na tradicionalnoj večeri koja slavi zajedništvo, tradiciju i humanost. U organizaciji Zavičajne udruge Imota, u subotu 16. svibnja 2026. godine s početkom u 19:30 sati, u prostoru Laube – kuće za ljude i umjetnost, održat će se “Večer Imotske krajine”, donosi radio nu

Očuvanje identiteta i zajedništva

Događaj iz godine u godinu okuplja velik broj Imoćana koji žive u Zagrebu, ali i njihove prijatelje, s ciljem očuvanja identiteta i povezanosti s rodnim krajem. Organizatori ističu kako je naglasak na druženju, povezivanju generacija te stvaranju prepoznatljive atmosfere koja podsjeća na Imotsku krajinu.

Program će voditi Frano Ridjan, dok je kao specijalni glazbeni gost najavljen Tony Cetinski, uz niz drugih izvođača koji će upotpuniti večer pjesmom i zabavom. Očekuje se i dolazak brojnih uzvanika i javnih osoba.

Poseban dio večeri bit će gastronomska ponuda – domaće imotske delicije i vina, uključeni u cijenu ulaznice, kako bi posjetitelji doživjeli autentičan ugođaj Dalmatinske zagore.

Ovaj događaj ima i snažnu humanitarnu notu.

Dio prihoda namijenjen je pomoći malom Marku Cvitanoviću, čija je priča dirnula javnost, a kupnjom ulaznice izravno se doprinosi toj akciji. Donacije su moguće i izravnim uplatama na račun udruge.

Priča koja je ujedinila zajednicu

Prošlogodišnje izdanje Večeri Imotske krajine rezultiralo je prikupljanjem 50 tisuća eura, koji su donirani obiteljima s područja Imotskog u potrebi, čime je dodatno potvrđena snaga zajedništva ove zajednice.

“Bit će to nezaboravna večer u kojoj slavimo naše korijene, naše ljude i naše zajedništvo. Veselimo se još jednom okupljanju u Zagrebu koje svake godine potvrđuje koliko Imotski živi – gdje god bili”, poručuju organizatori.

Podsjetimo, sedmogodišnji dječak Marko Cvitanović bori se s teškim posljedicama meningokokne sepse, opasne infekcije koja je iz temelja promijenila njegov mladi život.

Nakon liječenja u Splitu, 27. studenog prošle godine prebačen je u Dječju bolnicu u Zagrebu, gdje su mu liječnici, kako bi mu spasili život, morali amputirati obje noge. Na jednoj ruci amputirani su mu prsti, dok mu je druga šaka u potpunosti amputirana.

Pred Markom je dug i težak put oporavka. Da bi mogao nastaviti život što samostalnije, bit će mu potrebne proteze za ruke i noge te dugotrajna rehabilitacija.

