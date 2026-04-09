POMOZIMO MU

Malom Marku (7) sepsa uništava život: Večeras se za njega održava veliki koncert

9.4.2026.
U organizaciji Općine Proložac i proloških udruga, danas će se u sportskoj dvorani u Prološcu, s početkom u 20 sati, održati veliki donatorski koncert pod nazivom "Svi za Marka", namijenjen pomoći malenom Marku Cvitanoviću.

Riječ je o događaju koji okuplja neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene, a sav prihod od prodaje ulaznica i pića bit će usmjeren za Markovo liječenje i rehabilitaciju. 

Sedmogodišnji dječak Marko Cvitanović bori se s teškim posljedicama meningokokne sepse, opasne infekcije koja je iz temelja promijenila njegov mladi život.

Nakon liječenja u Splitu, 27. studenog prošle godine prebačen je u Dječju bolnicu u Zagrebu, gdje su mu liječnici, kako bi mu spasili život, morali amputirati obje noge. Na jednoj ruci amputirani su mu prsti, dok mu je druga šaka u potpunosti amputirana.

Pred Markom je dug i težak put oporavka. Da bi mogao nastaviti život što samostalnije, bit će mu potrebne proteze za ruke i noge te dugotrajna rehabilitacija.

'Podržite akciju'

Na pozornici će nastupiti Tiho Orlić, Hrvatske Ruže, Giuliano, Dražen Zečić, Mate Bulić, Jole, Andrea Šušnjara, Petar Dragojević, Josip Ivančić te grupe Viva i Euforija, kao i Klapa sveti Mihovil Proložac. Program će dodatno obogatiti i DJ 43ver.

Organizatori ističu kako je cilj ovog koncerta okupiti zajednicu i pružiti snažnu podršku Marku i njegovoj obitelji u jednom od najtežih razdoblja. 

"Pozivamo sve ljude dobre volje da dođu, podrže ovu akciju i pokažu veliko srce", poručuju iz organizacije.

Organizatori pritom naglašavaju kako se mole isključivo oni koji planiraju doći na koncert da kupuju ulaznice, dok svi ostali koji žele pomoći to mogu učiniti uplatom na otvoreni račun za donacije.

Podaci za uplatu:

Primatelj: Marko Cvitanović

Banka: OTP banka

IBAN: HR8124070003239826143

Opis plaćanja: "Poklon Marku za ortopedska pomagala"

