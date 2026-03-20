Večeras se dodjeljuje Večernjakova ruža: RTL nominiran u čak četiri kategorije

Večeras se održava 32. izdanje Večernjakove ruže, najstarije i najuglednije medijske nagrade u Hrvatskoj. Ova prestižna ceremonija, koja već desetljećima prati i nagrađuje najistaknutija imena domaće scene, održati će se u Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.

Nagrada je utemeljena s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim pojedincima iz svijeta televizije, radija, glazbe, glume, sporta i digitalnih medija, a kroz godine je izrasla u jedno od najvažnijih mjerila popularnosti i profesionalnog uspjeha u hrvatskom medijskom prostoru.

O pobjednicima odlučuje publika

Posebnost Večernjakove ruže leži u činjenici da o pobjednicima odlučuje publika, zbog čega ova nagrada vjerno odražava stvarni utjecaj i prepoznatljivost nominiranih. Upravo zato Ruža za mnoge dobitnike ima i snažnu emocionalnu vrijednost – često je riječ o priznanjima koja simbolično zaokružuju karijere obilježene dugogodišnjim radom i povjerenjem publike.

RTL s četiri nominacije u više kategorija

Ove godine i RTL u utrku ulazi s četiri nominacije, potvrđujući svoju kontinuiranu prisutnost među najgledanijim i najutjecajnijim televizijskim sadržajima u zemlji.

Antonija Blaće nominirana je u kategoriji TV osoba godine. Blaće se odlično snašla u voditeljskoj ulozi showa "Život na vagi", projektu u kojem se prvi put okušala kao kreativni producent.

U kategoriji novo lice godine nominirane su Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš. Kao Zora i Cvita Runje oduševile su televizijsku publiku u seriji 'Divlje pčele' i još jednom dokazale zašto su jedne od najperspektivnijih mladih glumačkih lica u regiji.

Njihova 'sestra', Ana Marija Veselčić nominirana je u kategoriji glumačko ostvarenje godine. Ulogom Katarine Runje u 'Divljim pčelama' oduševila je gledatelje i televizijsku kritiku koja komplimentira njezin talent, savršenu dikciju i karizmu. Članica je ansambla HNK u Splitu i jedna je od najzapaženijih glumica svoje generacije.

U TV emisiji godine nominiran je 'Dosje Jarak'. Prvi hrvatski true crime format detaljno istražuje važne, često nepoznate teme, koristeći temeljne analize i dosad nepoznate izvore pričajući nove priče o nekim od najvećih zločina.

POGLEDAJTE VIDEO: Župnik repa, koristi AI, sprema heavy metal pjesmu: 'Svećenik mora biti na asfaltu'