Tomislav i Ana za Majčin dan: 'Vi ste naš poziv u pomoć, ma koliko godina mi imali'

Uoči Majčinog dana koji se obilježava ove nedjelje, voditelji i urednici RTL-a Danas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić Boljat, poslali su snažnu poruku.

''Sretan Majčin dan svim mamama koje imaju supermoć pronalaženja izgubljenih stvari i liječenja svake boli i tuge. Onako samo s onim jednim zagrljajem'', rekla je voditeljica i urednica Ana Brdarić Boljat.

''Tako je. Majke, sve najbolje vam želimo, da izdržite s nama djecom, da izdržite u ovom surovom svijetu. A i tu smo mi da vam pomognemo kada treba. Zato sretan vam Majčin dan, a svima onima koji slušaju neka se također sjete svojih majki '', dodao je urednik i voditelj Tomislav Jelinčić.

''I ne zaboravite majke, drage majke, vi ste naš poziv u pomoć, ma koliko godina mi imali'', rekla je Ana, a Tomislav je dodao kako voli svoju majku, ali i sve ostale majke, baš zato što su majke.

