Ucjena zbog tajne završila brutalnim obračunom: 'Da nije bilo nas, tko zna kako bi završilo'

Nova epizoda "Divljih pčela" krenula je s prikrivenim prijetnjama i pritiscima. Prema dijelovima razgovora, Mate Poljak je od Nikole Vukasa navodno tražio veliku svotu novca kako bi njegova tajna ostala skrivena.

Ucjena je ubrzo eskalirala, budući da Vukas nije odmah pristao na zahtjeve, a Poljak je navodno povećao cijenu šutnje na čak “petsto iljada” te zaprijetio da će javno razotkriti kompromitirajuće detalje o njegovoj obitelji.

“Izaći ću u kavanu i sve razglasiti”, poručio je, dajući do znanja da je spreman otići vrlo daleko kako bi dobio ono što želi.

No umjesto da pristane na ucjenu, Nikola Vukas odlučio je odgovoriti silom. Selom se ubrzo proširila priča o brutalnom sukobu u kojem je Poljak izvukao deblji kraj.

'Tko zna kako bi završilo da nije bilo nas'

Svjedoci tvrde da je situacija bila izuzetno ozbiljna te da je prava tragedija izbjegnuta samo zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih.

“Da nije bilo nas, tko zna kako bi završilo”, prepričavali su mještani, dok su drugi tvrdili da je Nikola gotovo “sastavio Poljaka sa zemljom”.

Iako je Poljak kasnije pokušao umanjiti incident nazivajući ga nesporazumom i tvrdeći da se nije branio kako ne bi napravio još veću štetu, bilo je jasno da je sukob potpuno promijenio odnos snaga između njih dvojice.

