Toni Boban otkrio što se događalo iza kamera 'Igre chefova': 'Oborilo me s nogu'

Nakon završetka prve, iznimno gledane sezone RTL-ovog kulinarskog showa "Igra chefova", jedan od omiljenih članova žirija, splitski chef Toni Boban, podijelio je svoje dojmove s pratiteljima na Instagramu. Emotivnom objavom i serijom fotografija sa snimanja, Boban se osvrnuo na intenzivno iskustvo koje je, kako kaže, ostavilo dubok trag na njega i cijelu ekipu.

U svojoj objavi, Boban nije štedio riječi hvale za svoje kolege, ekipu iza kamere i same natjecatelje, ističući kako ga je cijeli projekt "oduševia i oboria s nogu". Posebno se zahvalio kolegama iz žirija, Tiboru Valinčiću i Stivenu Vuniću, te voditeljici Marijani Batinić. "Tiborova jednostavnost me oduševila, Stivenova mudrost kupila, a Marijanina profesionalnost bila vodilja", napisao je, odajući priznanje i kreativnom producentu showa. Fotografije koje je podijelio, a koje prikazuju nasmijana lica i opuštenu atmosferu na setu, svjedoče o snažnoj povezanosti koja se razvila tijekom višetjednog snimanja.

Splitski chef, čiji je splitski restoran "k.užina" nositelj Michelinove Bib Gourmand preporuke, naglasio je kako su im brojni profesionalci iza kamere studio na mjesec i pol dana pretvorili u pravi dom. Nije zaboravio ni natjecatelje, za koje je rekao da su bili "besprijekorni od prvog do zadnjeg, svaki na svoju stranu poseban i maštovit".

Gledatelji oduševljeni, čekaju novu sezonu

Bobanova objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara gledatelja koji su pratili prvu sezonu showa, inače hrvatske inačice popularnog izraelskog formata. Poruke poput "Divni ste bili, čekamo iduću sezonu. Ostanite u istom sastavu" i "Presimpatični ste, navijali za plave od prvog trenutka" dominiraju ispod objave.

Mnogi su iskazali i osobne simpatije prema chefu: "Toni Boban najbolji šef".

Završetak prve sezone, u kojoj je pobjedu odnio Mato Bebek, očito je ostavio publiku gladnom za još. Boban je svojim riječima dao naslutiti da im se želja možda i ostvari. Objavu je zaključio rečenicom koja budi nadu: "Projekt je gotov, ostala su prijateljstva i poznanstva. Hvala svima od srca, uživao sam! Do sljedeće sezone @igrachefova".