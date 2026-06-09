FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Preokret života /

Ispala iz 'Igre chefova', a onda dobila posao iz snova od Hrvoja Zirojevića

Ispala iz 'Igre chefova', a onda dobila posao iz snova od Hrvoja Zirojevića
×
Foto: RTL

Legendarni hrvatski chef Valentini ponudio posao odmah nakon emotivnog oproštaja od natjecanja

9.6.2026.
10:53
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Polufinale kulinarskog natjecanja 'Igra chefova' donijelo je mnogo emocija, napetosti i iznenađenja. U borbi za posljednja dva mjesta u finalu našli su se Toni, Mato i Valentina, a pred njima je bio jedan od najzahtjevnijih izazova sezone. Natjecatelji su morali pripremiti jelo koje je osmislio jedan od najcjenjenijih hrvatskih chefova, Hrvoje Zirojević. Visoki kriteriji i pritisak natjecanja pokazali su se prevelikim izazovom za Valentinu, koja je na kraju osvojila najmanji broj bodova i napustila show.

Emotivan oproštaj i neočekivana ponuda

Iako su članovi žirija pohvalili okuse na njezinom tanjuru te istaknuli njezin trud i napredak tijekom natjecanja, Valentina je teško prihvatila ispadanje. Emocije su je potpuno svladale tijekom oproštaja od ostalih kandidata. No upravo tada uslijedio je trenutak koji je iznenadio sve prisutne u studiju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Igra chefova (@igrachefova)

Hrvoje Zirojević javno je uputio Valentini ponudu za suradnju i pozvao je da postane dio njegova profesionalnog tima. 'Vidim da živi za kuhanje, da se bori i da ima veliku želju za napretkom. Takve ljude želim imati u svom timu. Pred nama su ozbiljni projekti i moja ponuda vrijedi', poručio je poznati chef.

Ispala iz 'Igre chefova', a onda dobila posao iz snova od Hrvoja Zirojevića
Foto: RTL

Valentina: 'Ovo je moja najveća pobjeda'

Za Valentinu je ova ponuda predstavljala posebno priznanje koje je nadmašilo sam rezultat u natjecanju. Vidno dirnuta, priznala je kako ovakav rasplet nije mogla ni zamisliti te istaknula da joj je upravo ova prilika najveća nagrada koju je mogla dobiti nakon sudjelovanja u showu. Njezine suze na kraju nisu bile suze razočaranja, već suze sreće zbog prilike koja bi joj mogla otvoriti vrata profesionalne kulinarske karijere. Nakon Valentininog odlaska, mjesto u velikom finalu osigurali su Bartol, Mato i Toni. Trojica finalista sada se pripremaju za posljednji kulinarski okršaj u kojem će odlučiti tko će ponijeti titulu pobjednika prve sezone showa 'Igra chefova' na platformi Voyo. Veliko finale donijet će posljednje izazove, a gledatelji s nestrpljenjem očekuju vidjeti tko će osvojiti prestižnu titulu najboljeg chefa sezone. Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.

VoyoIgra ChefovaKulinarski Show
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike