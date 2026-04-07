Sanela osvojila 70 bodova i prešla u vodstvo, a Emiliji se večera najviše svidjela: 'Čista desetka!'

Drugi dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala Sanela Vuković u svom domu u Požegi gdje živi sa suprugom i njihovo troje djece. Za večeru je osvojila 35 bodova, a ukupno 70 bodova pa se smjestila na vrh ovotjedne ljestvice.

Domaćica je pripremu večere započela mesnom štrucom za glavno jelo koje je nazvala 'Mesna bomba'. U roladu je dodala kuhana jaja, pancetu te sir, a kao prilog pripremila pire krumpir. Slijedila je priprema 'Tajne stare kuhinje', pite s jabukama i orasima, koju je domaćica pripremila za desert, a zatim je pripremila 'Jesensku rapsodiju', juhu od buče iz svog vrta za predjelo.

„Nadam se da će gosti biti zadovoljni, a ako ne budu, ne znam, njihov problem“, rekla je Sanela pripremajući desert, a Franjo rekao: „Vidjet ćemo kako će se snaći. Nije dovoljno samo znati nešto skuhati, treba biti aranžmana nekih, jako mi smeta ako nema dekoracije.“

Sanela je goste dočekala uz gitarista i harmonikaša pa je ekipa na samom početku već zapjevala i dobro se proveselila. „Doček je bio pristojan, lijep, ugodan“, zadovoljan je bio Franjo, a Manda dodala: „Muzika, doček - kao iz bajke!“

Nakon prigodnog aperitiva, ekipa se smjestila za stol, a Sanela poslužila predjelo. „Opet ću ja biti kritičan, moram, drugačije ne mogu. Volim biti na otvorenom, ali da je neka terasa ili pod nekom nadstrešnicom, ovo mi je ovako kao da smo na izletu“, iskren je bio Franjo. Juha se svidjela gostima, ali Franji je bila pregusta. „Fenomenalna juha bez ikakve greške, fantastično“, zadovoljno je zaključila Emilija.

„Glavno jelo - klasika, ali opet napravljeno taman“, rekla je Emilija kad je stiglo glavno jelo, a Manda dodala: „Lijepo je izgledalo, ali suho unutra.“ Franjo se bunio kako nema soli u salati pa je Manda primijetila: „Franji fali soli, uvijek nešto fali, ali Franjo uvijek sve pojede.“

Dok je Sanela posluživala desert gosti su zaigrali igru puhanja svjećica. „Je li to sve za mene ili još netko dolazi“, našalio se Dražen kad je vidio veliku porciju deserta pred sobom i dodao: „Bio je ukusan, ali je kora bila pomalo tvrda.“

„S obzirom na to je danas bila druga večer i već smo se malo bolje upoznali bila je bolja atmosfera, već je krenula i zezancija“, komentirao je Dražen, a Manda se složila kako je na večeri bila baš dobra atmosfera.

„Predjelo je bilo ukusno, ali malo prezačinjeno. Glavno jelo je bilo dobro posloženo, ali nije bilo dovoljno slano i nije bilo kruha“, rekao je Dražen i za hranu dao domaćici ocjenu osam. „Sve mi se svidjelo. Desert je bio da pojedem tanjur s pitom stoga je moja ocjena čista desetka“, zadovoljno je komentirala Emilija. Franjo je domaćici dao osam bodova, a Manda devet. Za atmosferu je od Mande i Emilije Sanela dobila deset bodova, od Dražena osam te od Franje sedam bodova. S osvojenih 70 bodova Sanela je trenutačno na prvom mjestu ovotjedne ljestvice.

