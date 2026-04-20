'VEČERA ZA 5'

Ovaj tjedan kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci

Ovaj tjedan kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci
Foto: RTL Promo

U novom, bračkom tjednu 'Večere za 5' kuhaju vatrogasci! Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Brača pokazat će svoje kulinarsko umijeće, a prva među njima je Žana, upraviteljica pisarne u DVD-u Supetar

20.4.2026.
15:11
Hot.hr
RTL Promo
Na večeru joj stižu tajnica DVD-a Milna Ana, voditelj eksploatacije kamena iz DVD-a Pučišća Josip, vatrogasac u DVD-u Bol Nikola i vatrogasac u DVD-u Selca Tino. Led probija 58-godišnja supruga, majka dvije kćeri i baka šestero unučadi Žana.

"Društvena, vesela - najbolje da o meni govore drugi", skromno kaže Žana, koja se uz posao bavi i iznajmljivanjem kuće te maslinarstvom. U slobodno vrijeme najviše se bavi pjevanjem, koje joj je velika strast i ljubav, a već dugi niz godina članica je ženske vatrogasne klape 'Alegrija'.

Žana kaže kako su na ideju o prijavi došli svi zajedno i najavljuje kako će se novac za sudjelovanje i pobjedu donirati u humanitarne svrhe.

"Očekujem prvenstveno da se dobro zabavimo i družimo s našim kolegama iz drugih DVD-ova", kaže Žana i dodaje: "Nadam se da ćemo dobro jesti i da će sve biti dobro spremljeno."

"Dobra duša, fina gospođa lijepo pjeva. Nadam se da će još bolje skuhati nego što pjeva", reći će Žanina kolegica Ana.

Domaćica će svoju večeru pripremiti s prošekom, grdobinom, inćunima, škampima, hobotnicom, srdelom i divljim zeljem. "To bi svaki dan mogao jesti, ovo mi je top", veselo će komentirati Nikola gledajući popis sastojaka.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

