Mladen Borković u 'Večeri za 5': Ljubitelj prirode i maslina, lovac na tune od 50 kilograma i pobjedu od 1000 eura!

Šezdesettrogodišnjak iz Zagreba godinama svojim kombijem prevozi filmske i televizijske ekipe, među kojima i onu 'Večere za 5', a ove je jeseni odlučio stati - ispred kamere!

„Želio sam vidjeti kako je to s druge strane kamere“, otkriva Mladen, koji je u karijeri radio raznolike poslove, među ostalim i u Africi, gdje je dvije godine bio angažiran na poslovima vezanima uz osiguranje, a sličan je posao, onaj šefa osiguranja Američkog veleposlanstva u RH.

Foto: Rtl

Kuhanje mu je strast, a posebno voli pripremati kinesku hranu i peći ribu, za koju ne skriva da mu je najdraže jelo. „Počeo sam ozbiljnije kuhati kada je moja majka otišla u dom. Ostao sam sam, pa sam se bacio na kuhanje i otkrivanje novih recepata“, dodaje. Najdraže mu je jelo riba na gradelama, a njegov savršeni jelovnik uključivao bi sireve za predjelo i hobotnicu ispod peke. Za slatko, kaže, baš i nije, ali je spreman iznenaditi svoje goste, a najviše se veseli druženju i dobroj atmosferi.

Kad nije u Zagrebu, Mladena možete pronaći na Braču, gdje sa sestrom obrađuje masline i proizvodi maslinovo ulje. „To je ozbiljan posao. U maslinik treba doći četiri do pet puta godišnje da bi se napravilo nešto jako dobro“, govori i otkriva da su mu boravak u prirodi i rad u masliniku omiljeni bijeg od svakodnevice. Tome je sada dodao još jedno nezaboravno iskustvo - sudjelovanje u popularnoj 'Večerici' s čijeg snimanja nosi lijepe i zabavne uspomene, nastale u Osijeku. Iako nema maslina, u Slavoniji ima njegovih prijatelja - u kući jednog od njih ugostit će svojih četvero suparnika i suputnika u gastro avanturi.

Foto: Rtl

Kultna kulinarska emisija 'Večera za 5' ove se jeseni vraća na RTL i platformu Voyo u osvježenom izdanju, ali s konceptom koji gledatelji već godinama vole. Pet nepoznatih osoba svakog će se tjedna i ove jeseni okupiti oko stola, pripremajući jelovnike po vlastitom izboru i osvajajući simpatije gostiju kulinarskim vještinama, maštovitim jelovnicima, atmosferom i šarmom. Na kraju tjedna, domaćin s najviše bodova osvaja 1000 eura. Nova sezona donosi i zanimljive kandidate iz cijele Hrvatske, poput Mladena s početka priče, bogat izbor recepata te pokoji novitet koji će pojačati natjecateljsku dinamiku.

Snimanje je u tijeku, što znači da se svi ljubitelji kuhanja i druženja mogu prijaviti i cijeloj Hrvatskoj pokazati što se, kako i koliko kuha u njihovu kraju te da su domaćini upravo iz njihova kraja najšire i najspretnije ruke. Prijave su otvorene putem poveznice www.rtl.hr/prijave - vidimo se za stolom!

