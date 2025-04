Mislav na keto dijeti izgubio 40 kilograma! Njegov popis sastojaka rastužio je Ivanu

Agroekonomist Mislav Lukša (41) iz Kloštar Ivanića otvorit će drugi dan ovotjedne 'Večere za 5'. U emisiju stiže kako bi promovirao svoj kraj, ali i stekao jedno novo iskustvo. Iznimno je komunikativna i otvorena osoba, član je lokalnog KUD-a, pjeva u ansamblu specijalnih postrojbi glavnog stožera oružanih snaga RH, uživa u kuhanju, a uz sve to rado se bavi nogometom, plivanjem i šahom. Najčešće spravlja gulaše i umake, a omiljeno jelo mu je bučnica, koju trenutačno ne smije jesti jer je na keto dijeti.

Ponosan je što je izgubio 40 kilograma te se disciplinirano pridržava režima keto dijete. Još je ponosniji na svoju obitelj - suprugu i troje djece. "Živimo na našem imanju, radimo zajedno, uzgajamo povrće, bavimo se cvijećem, uređujemo, aranžiramo, živimo. Uzgajamo brojne sorte i vrste povrća, volim svoj posao, uzgajati hranu, smatram da je to budućnost", ispričao je Mislav. "Društven sam i veseo, pozitivan i u svemu nalazim najbolje, uvijek nastojim naći rješenje", dodao je.

Glazba mu je druga ljubav, voli pjevati i družiti se s ljudima. "U kuhinji sam prilično spor, volim eksperimentirati, kad me nešto zanima pogledam recept na internetu, ali nakon što jednom to skuham - dalje to radim po osjećaju", zaključio je Mislav o sebi. Želio bi pobjedu, a novac bi, kaže, donirao informatičkom klubu Net iz Ivanić Grada, čiji članovi putuju na prvenstva iz robotike, na Olimpijadu. "Nemaju novaca da si plate taj put pa bih ja tim klincima donirao novac za put", zaključio je Mislav.

Zbog Mislavove keto dijete kandidati su se pribojavali sastojaka, a oni su uključivali ždrebeću kobasicu, slanutak, čili papričice, buču, pileća prsa, patlidžan i avokado. "Kobasice ne preferiram, ne jedem, a ovo ždrebeće - to mi je još malo iritantnije", komentirao je Karel. "Žao mi je konja, nisam nikad to jela, to bi spadalo pod egzotično meso", dodala je Ivana. "Avokado slabo koristim", otkrila je, pak, Snežana.

