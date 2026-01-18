Osam država poslalo poruku Trumpu! Danska premijerka poručila: 'Europa se ne može ucijenjivati!'

Donald Trump je odlučio europskim saveznicima uvesti carine sve dok se SAD-u ne dopusti kupnja Grenlanda. Zbog tih će se prijetnji predstavnici zemalja članica Europske unije sastati danas na posebnoj sjednici.

Cipar, koji je na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a, kasno jučer objavio je da je kao odgovor na najnovije najave Sjedinjenih Američkih Država sazvan izvanredan sastanak na razini veleposlanika.

Pratite tijek događaja:

SAD prikupljao tajne podatke

16.45 - SAD je tijekom 2025. godine pokušao prikupiti podatke o vojnim postrojenjima, lukama i zračnim bazama na Grenlandu, pri čemu su zaobišle službene kanale u Kopenhagenu. Pokazali su to dosad nepoznati dokumenti danske obrane, a potez je izazvao zabrinutost u Ministarstvu obrane i vojnom vrhu Danske, piše Berlingske.

Prema tim dokumentima, američka strana je neformalno i bez uključivanja danskih vlasti pokušala od svojih kolega na Grenlandu dobiti informacije o infrastrukturi, uključujući luke i mjesta za iskrcavanje. Zbog osjetljive "strateške klime” povezane s Grenlandom, o svemu je odmah obaviješteno Ministarstvo obrane, kao i cjelokupno vodstvo danske obrane, uključujući načelnika.

U Danskoj je ovaj pokušaj izazvao ozbiljnu zabrinutost jer se strahuje da bi prikupljeni podaci mogli biti iskorišteni u planiranju mogućeg američkog napada ili invazije na Grenland.

Oštra poruka danske premijerke

16.30 - Danska premijerka Mette Frederiksen u nedjelju je oštro kritizirala prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju novih carina u sporu o Grenlandu, kazavši da Europa neće popustiti pritisku.

"Ne tražimo mi ovaj sukob", rekla je Frederiksen danskoj novinskoj agenciji Ritzau, dodavši kako pozdravlja slične signale koji stižu iz ostalih europskih zemalja. "Europa se ne može ucjenjivati", rekla je.

Trump želi potpuno vlasništvo nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem, i zaprijetio je višim carinama na niz proizvoda koje bi ostale na snazi ​​dok se Grenland ne proda Sjedinjenim Državama.

U objavi na mreži Truth Social u subotu Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

Europske države objavile zajedničku izjavu

16.20 - Osam europskih država, mete najavljenih carina američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog podrške Danskoj po pitanju Grenlanda, u nedjelju su u zajedničkoj izjavi upozorile da te mjere stvaraju rizik od "opasne silazne spirale“.

"Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i donose rizik od opasne silazne spirale. Nastavljamo biti ujedinjeni i koordinirani u našem odgovoru. Predani smo zaštiti našeg suvereniteta“, stoji u zajedničkoj izjavi Ujedinjenog Kraljevstva, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške i Švedske.

Tih osam zemalja koje su odlučile poslati svoje vojnike na Grenland naglasile su da su spremne na "dijalog na temelju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta“ iza kojeg čvrsto stoje.

Ponovile su da su "u potpunosti solidarne s Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda“. Poručile su i da su kao članice NATO-a predane jačanju arktičke sigurnosti – "zajedničkog transatlantskog interesa“. Vojna vježba NATO-a 'Arktička izdržljivost' odgovor je na tu potrebu te "ne predstavlja prijetnju nikome“, dodaje se.

Suradnici francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u nedjelju su otkrili da Pariz od Europske unije traži aktiviranje Instrumenta za borbu protiv prisile, mehanizma EU-a za borbu protiv gospodarskih prijetnji prozvanog 'gospodarskom bazukom'. Njime bi se SAD-u, ako Trump ne odustane od najavljenih carina, mogao ograničiti pristup javnim natječajima ili se ograničiti trgovina u sektorima u kojima američka strana ima suficit.

