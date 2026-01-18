Ovi datumi rođenja pripadaju najvećim preljubnicima: Otkrijte je li i vaš partner među njima

U potrazi za razumijevanjem složenosti ljudskih odnosa, mnogi se okreću drevnim disciplinama poput astrologije i numerologije. Iako su povjerenje, komunikacija i uzajamno poštovanje temelji svake stabilne veze, znatiželja nas često navodi da preispitujemo može li datum rođenja otkriti nešto više o karakteru osobe, uključujući i njezinu sklonost vjernosti.

Astrolozi i numerolozi tvrde da određeni obrasci postoje, no važno je upamtiti kako zvijezde i brojevi nude tek smjernice, a ne nepromjenjivu sudbinu. Odluke o odanosti ipak donosimo sami.

Kad brojevi progovore: Numerologija i preljub

Slično astrologiji, numerologija vjeruje kako datum rođenja nosi specifičnu energetsku vibraciju koja oblikuje naš karakter. Analizom datuma rođenja dobiva se takozvani broj životnog puta koji može ukazati na određene sklonosti. Numerolozi su identificirali nekoliko brojeva čija "negativna" energija može dovesti do nevjere.

Osobe rođene na datume čiji zbroj daje broj pet (5, 14, 23) opisuju se kao ljubitelji slobode i promjene. Njihov nemiran duh ne podnosi ograničenja i rutinu, zbog čega neprestano tragaju za novim iskustvima, pa tako i u ljubavi.

Pritisak ili pokušaj kontrole mogu ih natjerati da pobjegnu ravno u tuđi zagrljaj. Slično njima, osobe s brojem životnog puta tri (rođeni 3, 12, 21, 30) prirodno su šarmantne i karizmatične. Lako privlače druge i uživaju u flertu, što ih čini podložnijima iskušenjima.

Zanimljiv je i slučaj osoba s brojem životnog puta šest (rođeni 6, 15, 24). Oni su prirodni njegovatelji, no ako se njihove emocionalne potrebe u vezi ne ispune, mogu se osjećati zapostavljeno.

Nesigurnost i potreba za potvrdom vlastite vrijednosti mogu ih navesti da pažnju potraže od treće osobe. Numerolozi također upozoravaju na muškarce rođene na datume koji daju broj dva (2, 11, 20, 29). Oni se opisuju kao vješti manipulatori koji su u djetinjstvu naučili skrivati istinu, zbog čega mogu biti skloni vođenju dvostrukog života.