Mentalno zdravlje mladih u fokusu RTL Kockice: Krenula nova sezona serijala 'Meni možeš reći sve'

Subotom ujutro u programu RTL Kockice mali i veliki gledatelji mogu pratiti novu sezonu edukativnog serijala 'Meni možeš reći sve', u čijem je fokusu i dalje mentalno zdravlje djece i mladih, ali i roditelja.

Emocije, anksioznost, odgoj, škola, strahovi, tijelo, izazovi odrastanja i roditeljstva teme su koje se tiču svih nas i različito nas pogađaju u različitom stadiju života, no o njima treba govoriti od malih nogu.

Na jednostavan, poučan i svima prihvatljiv način, uz brojne stručne savjete roditeljima, o ovim i sličnim važnim temama gledatelje nastavlja informirati emisija 'Meni možeš reći sve', uz voditeljicu Tatjanu Horvatić i dugogodišnju suradnicu RTL Kockice, Sandru Tolić, psihologinju i psihoterapeutkinju specijaliziranu za mentalno zdravlje djece i adolescenata.

Serijal je posvećen potrebama modernih obitelji nudeći praktične pristupe. U novoj sezoni mentalnim procesima pristupa se još slojevitije, a neke od tema koje se ističu su samostalan boravak djece kod kuće, značenje razočaranja, međuovisan odnos roditelja i djeteta, važnost uvažavanja i generalno postizanje stabilnosti u obitelji.

Uz to, neizostavan segment emisije i u novoj sezoni ponovno će biti razgovori s onim najmlađima, koji iskreno, na sebi svojstven način, pričaju o svim temama, čak i onim škakljivima, koje ponekad teško dijele s okolinom.

„Vrijeme je da kao društvo prestanemo samo 'gasiti požare' tamo gdje do njih uopće nije trebalo doći. Toliko puno poteškoća možemo izbjeći promjenom pristupa roditelja, ali i sustava u cjelini. Djeca nisu samo usputni promatrači, njihovo mišljenje je važno. Na nama odraslima je odgovornost da ima damo podršku, čak i kada to znači mijenjanje sebe i svojih poglede na svijet“, ističe Tatjana Horvatić, „Poruka koja se provlači kroz sve naše epizode je važnost uvažavanja. Uz to, voljela bih da ova emisija potakne i djecu i roditelje na razbijanje tabua i osvještavanje problema. Teme su šarolike i sigurna sam da će svaki pojedinac pronaći nešto za sebe“.

„Kroz zadnjih nekoliko godina smo svjedočili ponašanjima, ali i brojkama koje govore koliko djeca i mladi mentalno nisu dobro... Svakodnevno smo dio konflikata, kritika, odbacivanja, omalovažavanja, umanjivanja. Ovakav tip emisije je iznimno važan jer se prvenstveno bavi prevencijom. Tema koju želimo približiti je empatija kroz vidljivost, validaciju, razumijevanje, prihvaćanje i podršku. Kako djece i mladih, tako i samih roditelja“, zaključuje i psihologinja Tolić.

Emisiji je dodijeljen Albert certifikat, svojevrsna potvrda izvrsnosti kada je u pitanju održiv i odgovoran način snimanja televizijskog sadržaja. Naime, osnovan 2011. godine, Albert podržava globalnu filmsku i televizijsku industriju u smanjenju ekoloških utjecaja produkcije i stvaranju sadržaja koji podržava viziju održive budućnosti.

Nova sezona serijala 'Meni možeš reći sve' na rasporedu je subotom ujutro na programu RTL Kockice.

