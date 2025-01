Šareni kanal RTL Kockica slavi 11. rođendan!

Osim u znaku rukometa, siječanj na RTL-u tradicionalno je i u znaku rođendana RTL Kockice! Šareno društvo animiranih likova, edukativno-zabavni formati koji najmlađima približavaju važne teme, nagrađivani dokumentarci i kultne igrane serije okosnica su televizijskog kanala za sve generacije, koji puni 11 godina, a novi sadržaji, koji su već u pripremi, razveselit će mnoge.

Prije 11 godina, 11. siječnja 2014. godine, simbolično u 11.01, započelo je emitiranje programa RTL Kockice, prvog domaćeg, besplatnog, specijaliziranog kanala za djecu, mlade i obitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razigrani Kockić, maskota kanala, i svima dobro znani slogan „Baš fora“ odavno su se uvukli u srca mnogobrojnih gledatelja bez obzira na godine, a svakoga dana s malih ekrana gledatelje pozdravljaju, uveseljavaju i podučavaju voditelji RTL Kockice – Tatjana Horvatić i Davor Balažin, koji ističu da je dječji svijet nepresušan izvor inspiracije.

Oni najmlađi Kockići već 11 godina mogu uživati u brojnim popularnim animiranim naslovima koji su na Kockici prvi put emitirani na nekom domaćem kanalu. Redali su se, između ostalih, Cocomelon, Sonic Superjež, My Little Pony, Zig&Sharko, Maša i Medvjed, Janko Strižić, Booba, ali i kultni likovi poput Pčelice Maje, Štrumpfova, Mickey Mousea, A je to i Scooby-Dooa te Pere Djetlića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrlo važan segment programa svakako su i lokalni sadržaji, odnosno edukativno-zabavne emisije domaće proizvodnje, koje dobro uigrani i kreativni tim RTL Kockice osmišljava i realizira, putujući po Lijepoj Našoj i donoseći zanimljive priče i sugovornike. Cilj je takvih formata male gledatelje poučiti raznolikim temama, poput ekologije, životnih vrijednosti, tradicije, važnosti zdravlja i bavljenja sportom, mentalnog zdravlja, tehnologije, prirodnih ljepota, ali i poticati njihovu kreativnost i kritičko promišljanje. 'Crtež dana', 'Vesela učionica', 'Svijet u nama', 'Kad smo bili mali', 'Djeca kuhaju', 'Mašta crta svašta', 'Mali znanstvenici', 'Zoopedija', 'Zagonetna šuma', samo su djelić formata koji poučavaju i zabavljaju. Vrijedno priznanje RTL Kockici stiglo je krajem 2023. godine, kad joj je dodijeljen certifikat Albert, svojevrsna potvrda izvrsnosti kada je u pitanju održiv i „zeleni“ način snimanja televizijskog sadržaja.

Večernji termini na Kockici već su tradicionalno rezervirani za poznate sitcome, legendarne humoristične serije i krimi-poslastice, formate koji oko ekrana okupljaju čitave obitelji, bude nostalgiju i nasmijavaju, kao što su 'Mućke', 'Život na sjeveru', 'Zvonili ste, milorde', 'Dadilja', 'Poirot', 'Ubojstvo, napisala je'.

Nezaobilazna maskota, Kockić, tijekom godina je postao i glavni lik vlastitog animiranog serijala 'Kockić i prijatelji', ali i brojnih proizvoda. Dobio je ručni sat, dječji set za crtanje, ali i svoju plišanu verziju i simpatični ruksak. Kroz svoje vježbenice bodri djecu da lakše svladaju grafomotoričke izazove te nauče osnove čitanja i računanja. Brojne savjete o ponašanju u svakodnevnim situacijama Kockić je donio u edukativnoj emisiji 'Mali bonton - Kockić zna kako' i slikovnici 'Skockani bonton'. Maleni gledatelji vrlo se lako mogu poistovjetiti s njim, slijediti ga u brojnim pustolovinama i pomagati mu savladati sve probleme s kojima se susreće. 'Kockićeve igre' su edukativno-sportsko događanje koje već tri godine djeci kroz igru ukazuje na važnost bavljenja sportom i fizičkom aktivnosti te hrabri da svi od najranije dobi usvoje zdrave navike i aktivni način življenja.

I u 2025. godini ekipa RTL Kockice već sada najavljuje pregršt novih zabavnih sadržaja koji će zasigurno razveseliti mnoge. Od novih animiranih serija gledatelje očekuju, između ostalog, 'Milo', 'Vegesaurs', 'Ritam džungle', 'Oggy – nova generacija' te nove epizode 'Zig&Sharka'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad je o edukativno-zabavnim formatima u ovoj godini riječ, u pripremi je nova emisija 'Meteorolog(i)ja', u suradnji s RTL-ovim meteorologom Dorianom Ribarićem. Serijal je to koji će kod djece probuditi znatiželju i približiti im svijet u kojem odrastaju, upoznavajući ih s osnovnim pojmovima iz područja meteorologije.

Maleni će gledatelji predškolci i dalje učiti zabavne lekcije u novim epizodama 'Vesele učionice', emisije koja je sjajan način da mališani nauče brojeve, slova ili izradu mentalnih mapa koje će im uvelike olakšati boravak u školskim klupama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sam rođendan, sutra, 11. siječnja RTL Kockica je svojim gledateljima pripremila poseban rođendanski program pa će tako moći uživati u prigodnim, slavljeničkim epizodama najvećih animiranih uspješnica – 'Barbapapa', 'Janko Strižić', 'Pirata i Capitano', 'Booba', 'Kockićeve priče', 'Moćni vlakovi', 'Dinoster', 'Bibin čarobni svijet', 'Štrumpfovi' ili, pak, 'Znatiželjni George'.

Za još puno veselih, šarenih, poučnih i razigranih pustolovina! Sretan rođendan, RTL Kockica!

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Kockica pokrenula kampanju: 'Možeš biti sve što poželiš'