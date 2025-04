Ivana predstavila sastojke, Mislav reagirao: 'Bijeli kruh je nešto najgroznije na svijetu'

Gerontodomaćica Ivana Lenardić (42) otvorit će novi tjedan 'Večere za 5'. Supruga i majka trojice sinova jako je aktivna te, uz posao, rado volontira i voditeljica je udruge Crvenog križa za osobe s poteškoćama. Slobodno vrijeme provodi u kuhinji, uživa i u ručnom radu, posebno decoupageu.

U emisiju se prijavila zbog novog iskustva, zabave i odličnog provoda. Omiljena kuhinja joj je domaća i kontinentalna, a najčešće priprema juhe, variva, pečenja i razne slastice.

"U braku sam 25 godina, imam tri sina. Imamo dosta životinja, suprugu sam kupila kozliće za rođendan i tako je krenulo naše stado. Sad imamo 30-ak komada koza i ovaca, imam i mini koze, hranimo i svinje, pure, guske, race, kokoši, zečeve, sve što se na selu može imati", otkrila je Ivana.

"Neko vrijeme sam radila kao slastičarka, a sada u gradu radim kao gerontodomaćica, brinem se o šest baka, žene su jako drage i posao je super. Lijepo se slažemo", ispričala je Ivana.

Na 'Večeru za 5' nagovorio ju je suprug! "Rekao je da će me on prijaviti ako se ne prijavim ja sama - i evo me. Gosti mogu očekivati ukusnu hranu, neću biti zlobna niti zločesta i stroga, gledat ću i ponašanje domaćina tijekom večeri", dodala je o sebi Ivana.

Večeru će Ivana spraviti od kiselih krastavaca, telećeg buta, bijelog kruha, peršina, bijelog vina, voćnog jogurta i jaja. "Teleći but pripremam na saft i fino mi je", komentirala je sastojke Biljana. "Bijeli kruh - no, no, nešto najgroznije što postoji na svijetu i to ne smijemo jesti. Od tog se deblja", dodao je Mislav. "Bijelo vino mi je u redu, to će sve biti u redu", zaključio je Karel.

