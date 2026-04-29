Druga epizoda 'Dosjea Jarak' stiže na RTL: 'Bit će još intrigantnija za gledatelje'

Nova sezona 'Dosjea Jarak' stigla je na RTL i gledatelje ostavila pod dubokim dojmom. U prvoj epizodi o slučaju Srđana Mlađana prikazano je i svjedočanstvo Mlađanovog kuma Željka Bijelića, a koje je u konačnici dovelo do pokretanja novog sudskog procesa.

Foto: Promo fotografije

'Oduševljeni smo brojim reakcijama i pohvalama, to nam je poticaj za dalje. Druga epizoda bit će još intrigantnija za gledatelje', ocjenjuje i najavljuje Andrija Jarak. S kolegom Darijem Todorovićem potpisuje dokumentarni true crime serijal o kojem govori cijela regija!

Druga epizoda 'Dosjea Jarak' donosi analize stručnjaka, kao i onih koji su aktivno radili na nezapamćenom slučaju o maloljetnom ubojici. U drugoj epizodi o Mlađanovom stanju govorit će psihijatar Herman Vukušić, Mlađanov odvjetnik Silvije Degen, zapovjednik interventne policije u doba ubojstava Damir Komljenović, tadašnji inspektor Enes Toromanović, a pričat će i ljudi koji ga poznaju.

Foto: sasa cetkovic

Foto: Promo fotografije

Gledatelji će, usto, ekskluzivno saznati detalje o sadržaju Mlađanovih pisama, dnevničkih zapisa te planovima o životu nakon zatvora. Iako su gotovo svi sugovornici suglasni da se radi o iznimno opasnoj osobi, tim 'Dosjea Jarak' uspio je stupiti u kontakt i s jednom osobom koja smatra da se Mlađan pokajao za svoje zločine i da zaslužuje drugu priliku.

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite od 21.15 sati na RTL-u.

