VEČERA ZA 5

Danas kuha maturantica Ivana: 'To je neka nova generacije i oni imaju neke nove ideje'

Danas kuha maturantica Ivana: 'To je neka nova generacije i oni imaju neke nove ideje'
Foto: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u

Sredinu rapskog tjedna 'Večere za 5' obilježit će jedina ovotjedna kandidatkinja. Danas kuha maturantica Ivana Godinić, koja kaže kako je tipična 18-godišnjakinja koja voli šoping, izlaske i druženja, ali ujedno voli i svoj mir.

U slobodno vrijeme voli čitati knjige, a uživa i pripremanju raznih koktela, ali i smišljanju svojih novih koktela. „U budućnosti bih voljela biti koktel majstor ili možda sommelier“, priznaje današnja domaćica.

„Mislim da je dobar primjer mlade osobe“, kaže za današnju domaćicu Damir Matušan, a Mijomir dodaje: „Ivanu sam doživio kao simpatičnu i pozitivnu osobu s dobrom vibrom iako je za stolom dosta tiha.“

„Želim da večera bude miks tradicionalnog i moderne kuhinje. Po sastojcima i načinu kuhanja više onako tradicionalno, ali po izgledu samoga jela više onako moderno“, kaže Ivana, a Damir Cerovski dodaje: „Poznavajući Ivanu očekujem modernu kuhinju, dobru dekoraciju, minimalistička jela.“

„To je neka nova generacija i mislim da oni imaju nekih novih ideja“, komentirat će Jurica.

Svojim gostima Ivana će pripremiti predjelo 'Morski šapat u dvije note', glavno jelo 'Tren pod sunčanom svilom' te desert 'Tiha slatkoća'.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
