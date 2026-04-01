Danas kuha maturantica Ivana: 'To je neka nova generacije i oni imaju neke nove ideje'

Sredinu rapskog tjedna 'Večere za 5' obilježit će jedina ovotjedna kandidatkinja. Danas kuha maturantica Ivana Godinić, koja kaže kako je tipična 18-godišnjakinja koja voli šoping, izlaske i druženja, ali ujedno voli i svoj mir.

U slobodno vrijeme voli čitati knjige, a uživa i pripremanju raznih koktela, ali i smišljanju svojih novih koktela. „U budućnosti bih voljela biti koktel majstor ili možda sommelier“, priznaje današnja domaćica.

„Mislim da je dobar primjer mlade osobe“, kaže za današnju domaćicu Damir Matušan, a Mijomir dodaje: „Ivanu sam doživio kao simpatičnu i pozitivnu osobu s dobrom vibrom iako je za stolom dosta tiha.“

„Želim da večera bude miks tradicionalnog i moderne kuhinje. Po sastojcima i načinu kuhanja više onako tradicionalno, ali po izgledu samoga jela više onako moderno“, kaže Ivana, a Damir Cerovski dodaje: „Poznavajući Ivanu očekujem modernu kuhinju, dobru dekoraciju, minimalistička jela.“

„To je neka nova generacija i mislim da oni imaju nekih novih ideja“, komentirat će Jurica.

Svojim gostima Ivana će pripremiti predjelo 'Morski šapat u dvije note', glavno jelo 'Tren pod sunčanom svilom' te desert 'Tiha slatkoća'.

POGLEDAJTE VIDEO:Od Mirogoja do Maksimira, od Cibone do Zrinjevca: Obišli smo devastirani Zagreb