Omiljena boja i hrana? Ana i Tomislav pokazali koliko se zapravo poznaju. Pogledajte video

Koliko se zapravo poznaju nakon godina zajedničkog rada, odlučili su provjeriti voditelji RTL Danas, Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić. U zabavnom videu objavljenom na službenom Instagram profilu emisije odgovarali su na kratka pitanja o međusobnim navikama, omiljenim stvarima i detaljima iz svakodnevice, a pritom nisu nedostajali ni smijeh ni iznenađenja.

Iako već godinama dijele televizijski studio, pokazalo se da još uvijek ne znaju baš sve jedno o drugome. Njihovo dugogodišnje profesionalno partnerstvo, koje je s vremenom preraslo i u prijateljstvo, dobilo je novu dimenziju kroz ovaj opušteni izazov.

Jedna od pogrešnih procjena stigla je kada je Tomislav pokušao pogoditi Aninu omiljenu boju. Bio je uvjeren da je riječ o crvenoj, no voditeljica je otkrila kako ipak najviše voli zelenu. S druge strane, bez problema su se složili oko horoskopskih znakova – Tomislav je Rak, a Ana Riba.

Kada je riječ o hrani, Jelinčić je točno znao da Ana najviše voli pohance u svim varijantama, dok je ona ostala iznenađena kada je saznala da su njoki ipak izgubili utrku pred njegovim pravim favoritom – ribom pripremljenom na razne načine.

Posebno simpatičan trenutak dogodio se kada su otkrili detalj iz svoje svakodnevne rutine nakon završetka emisije. Tomislav je priznao da Ani redovito prepušta papire i tipkovnicu, što kod nje gotovo uvijek izazove negodovanje, a voditeljica je kroz smijeh potvrdila da je to doista tako.

Video je još jednom pokazao zašto su Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić jedan od najprepoznatljivijih televizijskih tandema - i nakon godina zajedničkog rada među njima i dalje ne nedostaje dobre energije, spontanosti i međusobnog zadirkivanja.