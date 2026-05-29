Sinonim za vijesti od prvog dana s gledateljima: 'RTL Danas nije živio nijedan dan bez Tomislava'

30. travnja 2004. voditelj Tomislav Jelinčić sjeo je za voditeljski stol i otvorio RTL - ovu središnju informativnu emisiju, čime je simbolično označio početak rada RTL-a u Hrvatskoj.

"Tomislav je živio 27 godina bez RTL-a, ali RTL Danas nije živio nijedan dan bez Tomislava", stoji u videu koji svjedoči o ulozi voditelja koji je oblikovao medijski prostor u Hrvatskoj.

Od trenutka kada je kao voditelj i urednik otvorio prvu informativnu emisiju RTL-a, Jelinčić je postao sinonim za vijesti RTL-a, kormilo koje je gledatelje sigurno vodilo kroz najvažnije događaje u zemlji i svijetu. Njegov put svjedoči o transformaciji novinarstva, ali i o rijetkoj odanosti jednoj medijskoj kući.

Kao urednik, aktivno je sudjelovao u kreiranju sadržaja, odabiru tema i usmjeravanju redakcije, što je emisiji davalo prepoznatljiv ton. Ta dvostruka uloga omogućila mu je da dubinski razumije priče koje donosi pred gledatelje, što je dalo emisiji dodatnu težinu i kontekst.

U povijest će ostati upisan kao voditelj prvog televizijskog sučeljavanja predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj, "RTL Duel", kada su se 2005. godine sučelili Stjepan Mesić i Jadranka Kosor. Pet godina kasnije, 2010. godine, ponovno je bio u toj ulozi, moderirajući debatu između Milana Bandića i Ive Josipovića.

Ulogom koju je odigrao prvog dana emitiranja, ali i svakog dana nakon toga, nije samo gradio vlastitu karijeru, već je postao neizostavan dio povijesti RTL-a i hrvatskog novinarstva u cjelini.