Brineta zapalila Korzo: Mini haljina i vitke noge ukrale show na riječkoj špici

Brojni Riječani i Riječanke iskoristili su sunčano vrijeme za šetnju gradom, druženje, ali i obavljanje posljednjih priprema uoči Uskrsa.

Korzo je vrvio prolaznicima, a uz kupnju i obaveze, mnogi su zastali na kavi ili jednostavno uživali u toplijim temperaturama koje su najavile dolazak pravog proljeća. Grad je bio ispunjen vedrinom, osmijesima i opuštenim ritmom.

Kao i uvijek, špica je bila prava modna pista na otvorenom. Ulice su preplavile trendi kombinacije, a posebnu pažnju plijenile su dotjerane dame koje su pokazale kako se nosi proljetni stil.

Među njima se posebno istaknula zgodna brineta koja je prošetala Korzom u mini crnoj haljinici, koju je kombinirala s predimenzioniranim bež sakoom. Cijeli outfit upotpunila je crnim kožnim čizmama koje su dodatno naglasile njezine vitke noge, ne ostavivši ravnodušnima ni prolaznike ni fotografe.

Riječka špica još je jednom potvrdila da je savršeno mjesto gdje se susreću stil, svakodnevica i dobra atmosfera.

