Vruća zagrebačka špica: Ove dame podigle su proljetne temperature

Sunčana subota izmamila je brojne Hrvate u šetnju, a osobito je živnula popularna zagrebačka špica koja je ponovno postala središte društvenog života.

Ulice centra pretvorile su se u elegantnu pozornicu na kojoj se susreću moda, stil i gradski šarm, a Zagrepčani kao da su jedva dočekali napustiti debele zimske kapute i teške vjetrovke, simbolično zatvorivši jedno godišnje poglavlje. Njihovo su mjesto sada preuzeli laganiji kaputići, kožne jakne i sakoi koji su dominirali modnim kombinacijama.

Stilska raznolikost ponovno je došla do punog izražaja, a posebno su se istaknule dame koje su sunčanoj suboti udahnule dodatnu dozu glamura i svježine. Efektna ružičasta odijela i odvažne crvene jaknice unijele su živost i sofisticirani kontrast u gradski ambijent.

Zanimljive su bile i kombinacije poput one u kojoj je došlo do spajanja klasičnih komada poput traperica, traper košulje i bezvremenskog oversized balonera, a upravo su fotografirane dame i gospoda svojim pomno osmišljenim izdanjima oblikovali još jednu modno iznimno dojmljivu špicu.