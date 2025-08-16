Baš su slatki! Zaljubljeni golupčići romantičnim plesom ukrali show u Petrčanima

Na rivi u Petrčanima u petak su nastupili glazbenici, ali i bračni suputnici Eni Jurišić i Vjeko Ključarić podižući atmosferu svojim interpretacijama pop i rock hitova. Koncert je organizirala Turistička zajednica grada Zadra, a publika nije štedjela noge – mnogi posjetitelji su se rasplesali uz ritmove glazbe.

Posebnu pažnju privukle su dame koje su oduševile ljetnim modnim kombinacijama i izvrsnim raspoloženjem. Prevladavale su lepršave haljine, suknje, prozračne košulje i majice sukladne vrućim ljetnim danima. Ništa manje nije oduševio i muški dio publike koji je svojim smijehom dao do znanja koliko uživa u glazbenoj večeri. Ali najviše je raznježio je mladi zaljubljeni par...

Kakva je amtosfera prevladavala zabilježio je portal eZadar!