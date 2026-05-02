Wow! Dama u svilenoj haljini ostavila sve bez riječi i pokazala što znači prava elegancija

Već od prijepodnevnih sati čakovečke ulice počele su se puniti, a terase kafića brzo su se pretvorile u omiljena mjesta za druženje. Čakovec je danas doslovno vrvio šetačima, a sunčano i toplo vrijeme izmamilo je građane na otvoreno.

Uz ugodnih dvadesetak stupnjeva, subotnja špica bila je ispunjena odličnim raspoloženjem. Centar grada okupio je sve generacije, od onih koji su uživali uz kavu do onih koji su dan iskoristili za šetnju, vožnju biciklom ili lagani đir.

Pravi proljetni ugođaj osjetio se na svakom koraku, a vedrina i opuštena atmosfera dodatno su oživjele gradske ulice.

No, kao i uvijek, posebnu pažnju privukla je moda. Lagane kombinacije, sunčane naočale i vedre boje dominirale su špicom, ali jedna dama posebno se istaknula. U elegantnoj svilenoj haljini oduševila je prolaznike i pokazala kako izgleda bezvremenska elegancija na ulicama Čakovca.

Ipak, ni ostali nisu razočarali, koga je sve danas uhvatio objektiv fotografa i kakve je modne kombinacije zabilježio, pogledajte u fotogaleriji eMedjimurja.