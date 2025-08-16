U nju je teško bilo ne gledati: Zanosna dama u bijelom bacila Zadar na koljena

Subotnje prijepodne u Zadru bilo je u znaku pravog ljetnog šušura. Narodni trg, Kalelarga i riva bili su puni šetača, a najviše su pažnje privukle dame koje su prošetale u lepršavim, prozračnim haljinama.

Neizostavan modni detalj bile su sunčane naočale, koje su, osim što štite od sunca, zaokružile njihove ljetne kombinacije. Prevladavale su jarke boje koje su unijele energiju u gradske ulice, ali i nježne pastelne nijanse koje su dale dozu elegancije.

Posebno su se istaknuli parovi koji su uskladili svoje modne odabire, pa se moglo vidjeti kombinacije u istim tonovima ili detalje koji su odavali da je riječ o pažljivo usklađenom stilu.

Zadar je i ovoga puta pokazao da je prava ljetna modna pozornica, a sve to zabilježio je i portal eZadar.