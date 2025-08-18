Lijepa brineta zavodljivog osmijeha pokorila ulice Zadra

Nakon nekoliko dana vrućeg vremena, ponedjeljak je donio ugodno osvježenje Zadranima, a na trgu, Kalelargi i rivom mogli su se vidjeti brojni prolaznici koji su uživali u ljetnom danu.

Kod dama su prevladavale lepršave haljine u blago pastelnim tonovima, međutim bilo je i ponekih koje su se odlučile i za nešto odvažnije boje. Također mnogi su primjetili i parove u jednostavnim, ležernim kombinacijama – bijelim majicama u paru s trapericama ili laganim hlačama. Atmosfera je bila vedra, a osmijesi na licima prolaznika jasno su pokazivali koliko su uživali u ovom mirnom i ugodnom danu.

Zanimljive kadrove zabilježio je portal eZadar!