Špica u punom sjaju: Čakovec zablistao u proljetnom ruhu, evo tko je sve prošetao gradom

Subotnje prijepodne u Čakovec donijelo je pravu proljetnu atmosferu, a čakovečka špica ponovno je postala središnje mjesto okupljanja brojnih građana i posjetitelja.

U samom centru grada održavao se uskrsni sajam koji je privukao velik interes. Posjetitelji su mogli razgledati bogatu ponudu prigodnih proizvoda, kupiti uskrsne ukrase i uživati u šarenom, proljetnom ambijentu.

Toplo i sunčano vrijeme dodatno je pridonijelo dobrom raspoloženju. Teške zimske jakne zamijenile su laganije modne kombinacije, a gradske ulice ispunile su vedre boje i opuštena atmosfera.

Špica je i ove subote bila u znaku druženja i uživanja, mogli su se vidjeti roditelji s djecom, parovi u šetnji, ali i brojni sugrađani koji su iskoristili priliku za kratki predah od svakodnevice. U našoj galeriji pogledajte tko se sve prošetao središtem grada.

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr