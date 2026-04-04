FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI USKRSA

Špica u punom sjaju: Čakovec zablistao u proljetnom ruhu, evo tko je sve prošetao gradom

Foto: E.M.
1 /24
VOYO logo

Subotnje prijepodne u Čakovec donijelo je pravu proljetnu atmosferu, a čakovečka špica ponovno je postala središnje mjesto okupljanja brojnih građana i posjetitelja.

U samom centru grada održavao se uskrsni sajam koji je privukao velik interes. Posjetitelji su mogli razgledati bogatu ponudu prigodnih proizvoda, kupiti uskrsne ukrase i uživati u šarenom, proljetnom ambijentu.

Toplo i sunčano vrijeme dodatno je pridonijelo dobrom raspoloženju. Teške zimske jakne zamijenile su laganije modne kombinacije, a gradske ulice ispunile su vedre boje i opuštena atmosfera.

Špica je i ove subote bila u znaku druženja i uživanja, mogli su se vidjeti roditelji s djecom, parovi u šetnji, ali i brojni sugrađani koji su iskoristili priliku za kratki predah od svakodnevice. U našoj galeriji pogledajte tko se sve prošetao središtem grada. 

 

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr

4.4.2026.
13:54
Hot.hr
E.M.
čakovecšpicašetnja Gradom
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija