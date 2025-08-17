Prezgodne Osječanke zaigrale odbojku na pijesku na Kopiki: Ne znaš koja je ljepša

Još jedna vrela subota na osječkoj Kopiki privukla je brojne građane željne osvježenja. Dok je termometar u hladu pokazivao više od 35 stupnjeva, spas se nalazio u hladnoj Dravi i bazenskom kompleksu.

Na pješčanim terenima igrala se odbojka, u plićaku picigin, a cijelim kupalištem širila se dobra atmosfera. Posebnu pažnju privukle su djevojke koje su odmjeravale snage na odbojkaškom terenu, dok su se druge sunčale i opuštale na ležaljkama.

Dio posjetitelja uživao je u hladnom pivu i druženju u hladu, a na plaži se moglo vidjeti svega – od tanga kupaćih i raznobojnih tetovaža, do dugih kosa i širokih osmijeha.

Kopika je i ovoga puta pokazala zašto je jedno od omiljenih ljetnih okupljališta u Osijeku. Djelić vruće atmosfere i ljetnog ugođaja donosimo u fotogaleriji.