Ništa ne pali kao crvena boja: Dama u suknji mamila poglede

Turisti i lokalci u Zadru uživali su tijekom tjedna u lijepom vremenu - neki uz kavu, neki uz sladoled, a drugi su odmarali na stijenama kod Sveučilišta. Kako je to izgledalo u Zadru, možete pogledati u našoj galeriji na fotografijama eZadra.

Tijekom visokih temperatura nosilo se svašta, od raznobojnih odjevnih komada pa sve do onih najjednostavnijih koji se uklapaju uz ten osobe koja ju nosi.