Ništa ne pali kao crvena boja: Dama u suknji mamila poglede

Foto: Bojan Bogdanić
Turisti i lokalci u Zadru uživali su tijekom tjedna u lijepom vremenu - neki uz kavu, neki uz sladoled, a drugi su odmarali na stijenama kod Sveučilišta. Kako je to izgledalo u Zadru, možete pogledati u našoj galeriji na fotografijama eZadra.

Tijekom visokih temperatura nosilo se svašta, od raznobojnih odjevnih komada pa sve do onih najjednostavnijih koji se uklapaju uz ten osobe koja ju nosi. 

14.8.2025.
11:32
Hot.hr
Bojan Bogdanić
Zadaršpicašetnja Gradom
Ništa ne pali kao crvena boja: Dama u suknji mamila poglede