Neki su gledali automobile, ali ipak su se svi okretali za njom: Zgodna brineta ukrala show na izložbi

Zadar je ovog vikenda bio domaćin trećeg izdanja popularne izložbe automobila Meet MRLE GARAGE koja se održala na sjevernom parkiralištu ŠC Višnjik. Događaj je privukao više od 150 natjecateljskih automobila i preko 500 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Švicarske, Austrije i Bosne i Hercegovine.

Ulaz za posjetitelje bio je besplatan, a program je trajao od 14:00 do 20:00 sati. Sudionici su se natjecali u 20 različitih kategorija, uključujući "Best of Show", "Best Stance", "Best Engine Bay" i "Best Lady Car". Uz izložbu, održana su i DB Drag natjecanja, tombola s vrijednim nagradama te društvene igre za sve posjetitelje.

Događaj je imao i humanitarnu notu pri čemu je sva preostala zarada donirana udrugama koje pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Organizator ovog uspješnog skupa bio je Auto Klub MRLE GARAGE, poznat po organizaciji auto skupova i promociji automobilizma u regiji.