Kao s razglednice! Ma svaka ljepša od ljepše: Pogledajte kako su legice zablistale

Park ispred osječke glavne tržnice ovog je vikenda bio pravi mali gradski hotspot za opuštanje i druženje. Od jutra do popodneva u subotu se ondje slilo mnoštvo Osječana i gostiju, privučenih eventom 'In da Brunch' koji je u grad donio dašak Mediterana i napuljske atmosfere.

Sunčano vrijeme odradilo je svoje – park se pretvorio u urbanu chill zonu bez žurbe i stresa. Za stolovima i klupicama ispijali su se kokteli, gin tonici i pivo, a sve je pratio DJ Omke koji je cijeli dan držao dobru vibru.

Posebna zvijezda bio je dio inspiriran Napuljem – mirisi pizze, focaccie i paninija širili su se parkom, a na tanjurima su se redali mini pizzete, arancini, mozzarella i slični zalogaji.

Nisu ostali zakinuti ni ljubitelji slatkog: cannoli, sfogliatelle s kremom od vanilije i druge slastice brzo su nestajale.

Cijeli događaj obilježila je opuštena, ležerna atmosfera – bez žurbe i formalnosti, uz druženje, ples, razgovore i uživanje na suncu.

