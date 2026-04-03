Kakav prizor: Lijepa brineta prošetala karlovačkom tržnicom koja uoči Uskrsa vrvi životom

Na Veliki petak u Karlovcu tržnica je već od ranog jutra bila puna života. Kako je dan obilježen pripremama za Uskrs, među štandovima kupci su pažljivo birali svježu ribu, dok su se na drugoj strani slagale rotkvice, krumpiri i šarene salate. Prodavači su nudili i domaća jaja, koja će uskoro postati pisanice, te svježi sir i vrhnje, ključne sastojke uskrsnog stola. Unatoč obvezama, rijetko tko je žurio. Zadržavalo se kod poznatih prodavača, biralo s pažnjom i zastajalo na kratki razgovor. Kako je izgledala atmosfera, pogledajte u galeriji KAportala.hr.