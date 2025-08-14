PARK PRIRODE PAPUK /

Hrabre, lijepe i opasne: Pogledajte hrvatske Ksene princeze ratnice u akciji

Hrabre, lijepe i opasne: Pogledajte hrvatske Ksene princeze ratnice u akciji
Foto: Ivica Benić
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Park prirode Papuk i ove je godine u Slatinskom Drenovcu priredio pravi viteški spektakl. Drugi vikend u kolovozu ponovno je oživio srednjovjekovni duh: konjički turniri, okršaji vitezova i zvuk mačeva vratili su posjetitelje u doba plemićke časti i dvorskih zabava.

Posebnu pozornost privukle su žene – od gracioznih trbušnih plesačica koje su rasplesale publiku, do hrabrih ratnica s lukom i strijelom, pravih hrvatskih Ksena koje su pokazale da viteška hrabrost nije rezervirana samo za muškarce.

Pogledajte fotogaleriju događaja koji je pružio bogat doživljaj za sve generacije...

14.8.2025.
22:46
Hot.hr
Ivica Benić
Ksena Princeza RatnicaPapukVitezovi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PARK PRIRODE PAPUK /
Hrabre, lijepe i opasne: Pogledajte hrvatske Ksene princeze ratnice u akciji