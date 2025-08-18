Čakovec je pun života: Brojne obitelji iskoristile su lijep dan za rekreaciju

Portal eMedjimurje zabilježio je najljepše trenutke šetnje, druženja i ljetnih dana uz Dravu kod Preloga. Marina je i ovoga puta privukla brojne posjetitelje.

Prije nego što je stigla kiša, fotografi su zabilježili šetače, bicikliste, obitelji s djecom i sve koji su u Marini potražili mir ili rekreaciju. Spoj prirode, vode i uređenih staza još jednom je pokazao zašto je ovo mjesto omiljeno okupljalište.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u našoj galeriji.