Najmlađi sin Victorije i Davida reagirao na viralnu parodiju drame Beckamovih

Britanski komičar Olly, na Instagramu poznat kao @olly_101, postao je viralan zahvaljujući satiričnom videozapisu koji se na duhovit način osvrće na obiteljsku dramu Beckhamovih. Skeč je u kratkom roku prikupio milijune pregleda, no pravi je kaos nastao kada je na objavu reagirao i najmlađi sin Victorije i Davida, Cruz Beckham (20), čime je otvorio neka pitanja.

Urnebesna parodija obiteljske drame

Kontekst ove parodije je nedavna javna izjava Brooklyna Beckhama (26), koji je optužio svoju majku Victoriju da mu je "otela" prvi ples na njegovu vjenčanju s Nicolom Peltz 2022. godine te s njim plesala neprimjereno. Iskoristivši ovaj medijski narativ, komičar Olly snimio je kratki video u kojem glumi DJ-a na spomenutom vjenčanju. U skeču, Olly s mikrofonom u ruci najavljuje "pjesmu po želji majke za njezin prvi ples sa sinom". Umjesto očekivane balade, DJ pušta provokativni R&B hit "Pony" pjevača Ginuwinea, poznat po eksplicitnom tekstu. Ollyjeva reakcija dok svira pjesma prelazi iz profesionalnog osmijeha u izraz potpunog šoka i nelagode, savršeno dočaravajući apsurdnost situacije.

Reakcija koja je sve iznenadila

Lavinu medijske pozornosti pokrenuo je neočekivani "lajk" Cruza Beckhama, Victorijinog najmlađeg sina, odnosno Brooklynova brata. Neki su taj potez protumačili kao način da se i sam naruga javnim pritužbama svojeg starijeg brata, dok su drugi smatrali da ovim lajkom potvrđuje ono što se na vjenčanju zaista dogodilo.

Komentari ispod objave ispunjeni su reakcijama iznenađenja i smijeha korisnika. "Ludo je da je Cruz lajkao ovo", bili su neki od komentara.