Kakav skandal! Brooklyn Beckham prekinuo šutnju i optužio roditelje: 'Pokušavali su sabotirati moj brak!'

Nakon višemjesečnih nagađanja o narušenim odnosima između Brooklyna, Nicole Peltz Beckham i Brooklynovih roditelja, Davida i Victorije Beckham, Brooklyn je prekinuo šutnju šokantnom i opsežnom objavom u kojoj tvrdi da njegovi roditelji već dulje vrijeme pokušavaju sabotirati njegov brak radi publiciteta.

„Godinama sam šutio i učinio sve da ove stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su izlaziti u medije, zbog čega nisam imao drugog izbora nego progovoriti u svoje ime i iznijeti istinu o barem dijelu laži koje su objavljene“, započeo je Brooklyn u Instagram priči. „Ne želim se miriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira, prvi put u životu zauzimam se za sebe.“

Brooklyn je potom opisao nekoliko situacija u kojima, kako tvrdi, njegova obitelj nije podržavala njegov odnos s Nicolom, uključujući njihovo vjenčanje 2022. godine te 50. rođendan njegova oca prošle godine. Objave dolaze nakon višemjesečnih napetosti unutar šire obitelji Beckham, uz tvrdnje o blokiranju na društvenim mrežama te primjetnom izostanku Brooklyna i Nicole s obiteljskih odmora i događanja.

Foto: Profimedia

Drama na vjenčanju

Prošlog svibnja, izvor blizak obitelji Peltz rekao je za PEOPLE da su napetosti eskalirale nakon što je Victoria (51) navodno preuzela ples na vjenčanju Brooklyna i Nicole 2022. u Palm Beachu na Floridi, iako su mladenci planirali plesati zajedno.

„Marc Anthony, koji je prijatelj obitelji Beckham, ponudio se nastupiti kao poklon na vjenčanju“, ispričao je izvor. „Prije početka pjesme, Marc Anthony pozvao je Brooklyna na pozornicu i zatim najavio: ‘Najljepša ženo večeras u prostoriji, dođi gore… Victoria Beckham!’“ Brooklyn se na to izravno osvrnuo u svojoj objavi, navodeći kako je taj trenutak trebao biti romantičan za njega i suprugu, no „moja mama je čekala da pleše sa mnom… Plesala je vrlo neprimjereno uz mene pred svima. Nikada se u životu nisam osjećao tako poniženo kao tada.“

Također je naveo da je Victoria u posljednji trenutak odbila izraditi Nicolinu vjenčanicu te da mu je na sam dan vjenčanja obitelj govorila kako njegova buduća supruga „nije krv“ i „nije obitelj“. Prošle je godine još jedan izvor blizak situaciji rekao da su napetosti oko vjenčanja dio obrasca odnosa između dviju strana te da Brooklyn i Nicola ulažu trud kako bi ostali u dobrim odnosima s njegovim roditeljima, no bez uspjeha.

Foto: Profimedia

Pokušaji pomirenja

Brooklyn se osvrnuo i na očev 50. rođendan, tvrdeći da su on i Nicola otputovali u London te „čekali u hotelskoj sobi i dogovarali da se vide s Davidom. "Kad je napokon pristao vidjeti me, uvjet je bio da Nicola ne dođe.“, kazao je Brooklyn.

Ipak, izvor je u svibnju 2025. za PEOPLE rekao da su glasine o nesuglasicama između Nicole i Victorije oko vjenčanice djelomično točne:

"Kad su se Nicola i Brooklyn zaručili, Victoria je rekla Nicoli da bi voljela izraditi njezinu vjenčanicu, a Nicola je odgovorila da bi joj to bila čast i da bi je rado nosila, no nedugo prije vjenčanja, Victoria je odlučila da ipak neće izrađivati haljinu."

Brooklyn je u svojim objavama ponovio tvrdnju da je njegova majka odbila izraditi vjenčanicu te naveo da su ga roditelji neposredno prije vjenčanja pokušali nagovoriti da se odrekne prava na vlastito ime. „Moj otpor utjecao je na zaradu, i od tada me nikada nisu isto tretirali“, napisao je.

Zaključno je rekao da, otkako se distancirao od obitelji, osjeća „mir i olakšanje“ te dodao: „Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća – za nas i našu buduću obitelj.“