Slijedi posljednje okupljanje u 'Ljubav je na selu'! Tko će obznaniti ljubav, a tko sve sasuti u lice: 'Očekujem kaos!'

Stiglo je vrijeme za veliko finale 18. sezone 'Ljubav je na selu' – u posljednjim dvjema epizodama, na uzbudljivom reunionu svi se ponovno susreću, ali ne i nužno slažu.

Crveni tepih, promjene imidža i visoka očekivanja tek su uvod u emotivan rasplet u kojem će se razotkriti tko je s kim ostao u dobrim odnosima, a tko još ima što reći.

Foto: Ljubav Je Na Selu/rtl

„Adrenalin me pere, tremu nemam, ali očekujem kaos“, poručit će jedna kandidatkinja, dok će druga otkriti bez imalo zadrške, „Ne veselim se vidjeti nikoga!“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istina izlazi na vidjelo

Neki parovi stižu itekako zaljubljeni, neki su ostali samo prijatelji, a neki s jasnom porukom da je sve ostalo u prošlosti.

„Nismo u kontaktu“, iznenadit će jedan par okupljene svojom izjavom.

Uz sažetke s imanja, stare zamjerke, neočekivane emocije i puno iskrenih komentara, prva epizoda finala sezone donosi i odgovore na brojna pitanja.

Jedno je sigurno: istina izlazi na vidjelo, a kraj sezone bit će sve samo ne miran!

'Ljubav je na selu' ne propustite večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Iranac u Hrvatskoj za Direkt: 'Gospodine Trump trebamo samo podršku iz zraka, evo što ciljati'