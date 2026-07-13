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Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Nedavno je prekinula zaruke, a ovako danas izgleda

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Nedavno je prekinula zaruke, a ovako danas izgleda
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Foto: Foto: RTL.HR

Nakon ljubavnih brodoloma u showu i propalih zaruka, bivša kandidatkinja okrenula je novi list, vratila se u rodni grad i potpuno promijenila izgled

13.7.2026.
8:27
Hot.hr
Foto: RTL.HR
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Martinu Bede (30) gledatelji su upoznali u 15. sezoni popularne RTL-ove emisije "Ljubav je na selu", kada se natjecala za farmera Sinišu. Par je nakon showa proveo neko vrijeme skupa, ali danas više nisu zajedno.

"Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa", rekla je tada Martina. Istaknula je da je ona bila istinski zaljubljena u njega, ali kako on nije imao iskrene namjere.

 

 

Martina je nakon toga pronašla sreću u s Ivanom koji ju je zaprosio u prosincu 2023. godine. Iako su planirali vjenčanje i sve se činilo kao da napreduje u pozitivnom smjeru, par je raskinuo zaruke prošle godine. Pratitelji su nakon prekida primjetili da se Martina proljepšala, a otkrila je i da se vratila u Karlovac gdje radi. Nedugo nakon je promijenila svoj stari imidž te od crnke prešla u plavušu, čime je u potpunosti promijenila izgled.  

 

Martina BedeLjubav Je Na SeluTransformacija
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