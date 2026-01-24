Puklo prijateljstvo na farmi! Valentina otkriva tko joj je ostao najbliži nakon showa

Valentina (27), natjecateljica showa Ljubav je na selu, otkrila je kako su se odnosi među sudionicama promijenili nakon završetka snimanja. Na Josipovoj farmi brzo se stvorila posebna dinamika između Josipa Đ. (32), Ksenije (28), Danke i Valentine, no nakon završetka showa stvari nisu ostale iste.

"U kontaktu sam s Josipom i sa Ksenijom najviše" rekla je Valentina za RTL.hr, dodavši kako njihov odnos i dalje jača. S Dankom, kako priznaje, sada je više na službenoj, formalnoj razini.

Atmosfera na farmi

Valentina je istaknula kako atmosfera tijekom snimanja nije uvijek bila jednostavna. Nesuglasice su se često gurale pod tepih jer je prevladavao stav da zajednički boravak neće dugo trajati.

"Možda čak malo žalim što nismo neke stvari razriješili. Ako bi bila neka trzavica, stav je bio „dobro, nećemo dugo biti zajedno, pa je sve u redu“ objasnila je, dodajući da joj je osobno bolje raščistiti stvari odmah nego ih ignorirati.

Ljubavna priča Josipa i Ksenije

Prava ljubavna priča se razvila između Josipa i Ksenije, a prema Valentininoj procjeni, prava konkurencija među djevojkama gotovo da i nije postojala.

"Iskre su se odmah osjetile, pa mi druge cure nismo imale previše prostora" priznala je. Ipak, napetosti je bilo, ponajviše između Ksenije i Danke, zbog Dankine neodređenosti oko Josipa.

Na kraju, Valentina je ostala najbliža upravo paru koji je obilježio sezonu. Potvrdila je i Ksenijina objava na Facebooku s proslave koja okuplja Valentininu i Ksenijinu bliskost s Josipom.

