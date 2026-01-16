FREEMAIL
U 'PROBLEMU' JE /

Lille ne zna koje godine je najbolje zagolicala maštu obožavatelja pa sad treba pomoć kod odabira 'vrućeg' kalendara

Foto: Luka Antunac/pixsell

Devet smjelih i provokativnih fotografija prikazuje Lidiju u različitim izdanjima

16.1.2026.
19:46
Antonela Ištvan
Luka Antunac/pixsell
Popularna hrvatska pjevačica Lidija Bačić (40), poznata i pod umjetničkim imenom Lille, još je jednom dokazala zašto je jedna od najpraćenijih osoba na domaćoj estradnoj sceni. Poznata po svom moćnom vokalu, ali i po atraktivnom izgledu kojim redovito plijeni pažnju, Lidija je ponovno uspjela zaintrigirati svojih više od šesto tisuća pratitelja na Instagramu. Svojom posljednjom objavom podsjetila je na tradiciju po kojoj je postala prepoznatljiva, a to su njezini godišnji kalendari.

Retrospektiva vrućih izdanja

Na svom profilu, pjevačica je objavila kolaž fotografija koji prikazuje naslovnice svih njezinih kalendara od 2018. pa sve do najnovijeg za 2026. godinu. Devet smjelih i provokativnih fotografija prikazuje Lidiju u različitim izdanjima. Svaka naslovnica priča svoju priču i prikazuje transformacije splitske pjevačice kroz godine, no svima je zajednička njezina nevjerojatna samouvjerenost i karizma. Uz impresivnu vizualnu retrospektivu, Lidija je svojim obožavateljima postavila izravno pitanje: "Koja godina je imala najbolju naslovnicu kalendara?". Ovim potezom ne samo da je najavila izlazak novog kalendara, već je i vješto potaknula interakciju i raspravu među svojom vjernom publikom

Obožavatelji u dilemi

Očekivano, reakcije nisu izostale. Komentari su se počeli nizati velikom brzinom, a obožavatelji su se našli u slatkoj dilemi. Dok su neki isticali naslovnicu iz 2022. godine, na kojoj pozira u kadi punoj pjene, drugima je favorit bila ona za 2024. godinu. Neki dan je službeno potvrdila da je kalendar za 2026. godinu, na kojem pozira u prugastom bikiniju i sa šiltericom, stigao u prodaju. Iako su kalendari postali njezin zaštitni znak, Lidija ne zapostavlja ni glazbenu karijeru. Početak 2026. godine obilježila je s nekoliko novih glazbenih izvedbi, potvrđujući svoj status svestrane umjetnice koja uspješno balansira između glazbe i modelinga.

 

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE: Hoće li Rijeka zabraniti ustaške simbole i pokliče u gradskim prostorima?

