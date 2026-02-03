Vrući spoj u 'Gospodinu Savršenom': 'Neka padne prvi poljubac ove sezone'

Nova epizoda pete epizode "Gospodina Savršenog", koju gledajte odmah na platformi Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u, donosi vatreni spoj na kojem se strast osjeti preko ekrana. Kada su čule koga je Gospodin Savršeni odabrao za prvi spoj nasamo ove sezone, mnoge djevojke u grčkoj vili nisu mogle sakriti nezadovoljstvo. No, odabranoj kandidatkinji to nije kvarilo zadovoljstvo i uzbuđenje.

Foto: Rtl

Par se pokušava kontrolirati na spoju. Gospodin Savršeni: 'Ne znam koliko ću još izdržati'

"Imam uvijek tremu kad je on u mojoj blizini", priznaje odabranica Gospodina Savršenog na početku njihova spoja nasamo. Scena je savršena; more, valovi, osamljena plaža. Sve to je zagolicalo maštu Gospodina Savršenog koji je pomalo izazvao svoju partnericu na spoju pitanjem: "Da sada nema kamera, koja je prva stvar koju bi ti napravila?

Foto: Rtl

"I ona i ja smo nestrpljivi. I da pustimo to da ide, ne znam do kuda bi otišlo.

Ne znam koliko ću još izdržati", priznaje Gospodin Savršeni da mu nije lako odolijevati prelijepoj djevojci s kojom je u društvu.

"Meni je važno da nama bude lijepo, da se zabavimo i da padne prve poljubac ove sezone", kaže otvorena za sve opcije kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'.

"Čini mi se da bi ona to namjerno napravila da bi napakostila određenim djevojkama. I da bi otvorila sezonu poljubaca", komentira jedna od kandidatkinja šuškanja u vili koja ne staju otkad su djevojke čule tko ide na spoj s Gospodinom Savršenim.

Foto: Rtl

Je li pao prvi poljubac nove, vruće sezone "Gospodina Savršenog", pogledajte odmah u epizodi na platformi Voyo, sedam dana prije svih. A show "Gospodin Savršeni" pratite od ponedjeljka do četvrtka, od 21.15 i na RTL-u.