GOSPODIN SAVRŠENI NA VOYO /

Ulazak u vilu 'Gospodina Savršenog' napet kao odbrojavanje pred kaos: 'Pas koji laje, ne ugriza'

Ulazak u vilu 'Gospodina Savršenog' napet kao odbrojavanje pred kaos: 'Pas koji laje, ne ugriza'
×
Foto: Rtl

Tek je počelo, a napetost se već osjeti i preko ekrana

27.1.2026.
12:12
Hot.hr
Rtl
Najkomentiraniji show 'Gospodin Savršeni' napokon je počeo i ekskluzivno ga možete gledati samo na platformi Voyo, sedam dana prije svih. Djevojke koje su na brzim spojevima očarale ili zaintrigirale Gospodu Savršene - Petra i Karla, ulaze u vilu na Kreti. Prvi se put međusobno upoznaju. I doista - u nikad kraćem roku, mišljenja se formiraju, ali i govore na glas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Početak 'u glavu': zaiskrilo pri upoznavanju djevojaka u 'Gospodinu Savršenom'

Djevojke su fascinirane vilom na Kreti u kojoj će provoditi puno vremena. No, neke od njih su manje fascinirane svojim sustanarkama. Poput skenera, jedna o drugoj brzo formiraju mišljenja. A jednako ih brzo I dijele. 'Netko je jako glasan. Nema baš puno samopouzdanja' komentira jedna od kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' drugu i dodaje: 'Pas koji laje, ne ugriza.' U samo nekoliko minuta zajedničkog vremena na prvom koktel partyju, djevojka koja se natječe za naklonost 'Gospodina Savršenog' zaključuje: 'Bit će kaos, definitivno.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 i na RTL-u. 

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoMarko VargekPetar RašićKarlo GodecNova Sezona
