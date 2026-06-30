Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa u slatkom iščekivanju: Novom objavom raspametila pratitelje

Ana Marjolović, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni, prije nekoliko mjeseci podijelila je s pratiteljima jednu od najljepših životnih vijest - sa svojim partnerom očekuje prvo dijete. Sretnu vijest tada je potvrdila za RTL.hr, prisjetivši se kako je za trudnoću saznala svega nekoliko minuta prije svog 30. rođendana, čime joj se ostvarila velika životna želja.

Bivša kandidatkinja popularnog realityja sada je ponovno privukla pažnju novom objavom na Instagramu, na kojoj je zablistala u elegantnom i profinjenom izdanju.

Ana je pozirala na stepenicama odjevena u raskošnu tamnu haljinu s bogatim slojevima tila i sjajnim detaljima. Kosu je podignula u elegantnu punđu, dok je cijeli styling upotpunila decentnim nakitom i glamuroznim make-upom.

Iako se trudnički trbuščić u ovoj modnoj kombinaciji ne ističe u prvom planu, mnogi su primijetili kako Ana doslovno blista. Uz fotografiju je dodala tek ljubičasto srce i sjajne zvjezdice, a komplimenti pratitelja ubrzo su se počeli nizati.

Podsjetimo, Ana je nedavno za RTL.hr otkrila kako je za trudnoću doznala svega pet minuta prije ponoći, uoči svog 30. rođendana. Priznala je da je riječ o želji koju je mjesecima priželjkivala te otkrila kako bi, bude li dječak, voljela da nosi ime njezina pokojnog oca.

"Bio je uz mene kad sam radila test, zajedno smo ušli u kupaonu i skoro se "pograbili" tko će prvi vidjeti rezultat, haha. Bio je presretan i toliko emotivan da su mu suze potekle, iako je već tjedan dana slutio zbog mojih simptoma", kazala je tada i o svom partneru s kojim trenutačno uživa u slatkom oščekivanju.