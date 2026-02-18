FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile

Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile
Foto: RTL

Ne propustite novu epizodu

18.2.2026.
11:47
Hot.hr
RTL
Napetosti među djevojkama rastu, a neočekivani pozivi na spojeve unose novi nemir.

Atmosfera u vilama postaje sve teža, a neke djevojke osjećaju da su od samog početka na meti. „Mislim da nas dvije od prvoga dana gledaju kao prijetnju i zato nas baš i ne vole“, zaključit će jedna kandidatkinja.

Kako se pažnja sve više dijeli, stare simpatije počinju buditi ljubomoru, a mir u kući postaje nemoguća misija. „To curama nije u redu i zato nastaje napetost među nama“, smatra jedna djevojka.

Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile
Foto: RTL

Pogledi su oštriji, komentari tiši - ali opasniji. Svatko promatra tko kome prilazi i tko preuzima prednost u igri srca. U isto vrijeme pred djevojkama su novi spojevi s Petrom i Karlom koji bi mogli promijeniti odnose zauvijek.

A baš kad pomisle da su iznenađenja gotova, u vilama ih dočeka poruka koja otvara potpuno novo poglavlje i unosi nemir među sve kandidatkinje.

Hoće li novi dan donijeti ljubav - ili početak najvećeg preokreta dosad? Pogledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
