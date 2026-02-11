Šok za šokom! Djevojka povukla neočekivani potez: 'Htjela bih ti se obratiti, dolazim ti'

Kad se kandidatkinje okupe u vili, krenut će komentiranje i brzo će postati vidljivo tko je s kim dobar. Neki će na teži način doznati da im sustanarke ponovno pričaju iza leđa.

Neke će djevojke biti prilično samouvjerene da će svoju ružu sigurno dobiti. Nekima opravdano, no nekima baš pretjerano.

Kad stignu Karlo i Petar, krenut će i „borba“ za njihovu pažnju. Dio djevojaka itekako će željeti zaraditi razgovor s njima. Kako kažu, nisu imale dovoljno prilike za vrijeme s njima i žele otkriti u kojoj su fazi njihovi odnosi te nemaju nimalo problema to ih pitati otvoreno.

„Cijelo vrijeme ga gledam gdje je, nikako da se približi. Očekujem taj razgovor... Kad je moje vrijeme?“

Foto: Rtl

Neke će se dame tijekom večeri ponašati prilično čudno, a oči će im stalno bježati prema Karlu i Petru i djevojkama koje odvode na razgovore. Svoje mišljenje imat će o svemu.

„Nije danas sva svoja, čudna je. Hvata je ljubomora, nije baš nalik njoj“, komentirat će jednu svoju kolegicu Lara.

S druge strane, Karlo i Petar pojedinim će kandidatkinjama itekako dati do znanja da se u njihovom društvu osjećaju jako ugodno, a jednoj od njih ponudit će čak i svoj sako kako joj ne bi bilo hladno.

Foto: Rtl

Voditelj Marko Vargek najavit će novu ceremoniju ruža, a napetost u zraku moći će se itekako osjetiti: „Od posljednje ceremonije sve su djevojke nesigurne. Ima malo tenzija u kući, vidjet ćemo!“

Podjela ruža je krenula. I dok su neke djevojke mogle odahnuti, u drugima se iščekivanje samo pojačavalo.

A iako je Vargek najavio kako večeras neće biti dodatnih iznenađenja, jedna djevojka ipak ih je sve razuvjerila. Iz vedra neba, odlučila je kako baš na licu mjesta mora nešto priznati svom Savršenom: „Ispričavam se, htjela bih ti se obratiti pa ću doći da ti budem bliže.“

O čemu je riječ, provjerite već sada u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

